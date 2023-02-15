自由廣場》 面對軍事威脅 日本做法值得借鏡

◎ 林志彥

美國國防部日前公布中國偵察氣球進入領空，隨後並出動戰機將其擊落。與此同時，我國和鄰國日本也都傳出有類似被入侵紀錄。同樣面對記者提問是否會比照美國擊落？我國防部三緘其口只是掛保證「有掌握」，唯涉及軍事機密不便說明；而日本防衛大臣浜田靖一則斬釘截鐵表示，如果為了保護人民的生命和財產，有必要就會實施。

回顧去年美國眾議院議長佩洛西訪台後，對岸導彈破天荒越過台灣上空，國防部竟在第一時間毫無動作，後經日本防衛省公布後，才被迫發布新聞辯稱「彈道飛彈…對飛越之廣闊地面區域並無危害…。因此，未發放防空警報。…為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。」試問如果讓飛彈飛越並無危害，為何世界公認軍力在我國之上的日本，每逢北韓有導彈飛越，防衛省馬上主動公告飛行路徑，並立即發布警報，讓國民有所因應？難道日本就不需要保護其情監偵作業能量？

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台日防務部門作法天壤之別其來有自。我國現行相關法令是「國防法」、「全民防衛動員準備法」與「全民國防教育法」等「國防三法」，賦予政府各種權利動員國民；而日本實施的「國民保護法（全稱：在武力攻擊等狀況下的國民保護措施相關法律）」，針對武裝攻擊設定為登陸作戰、飛彈攻擊、特種部隊滲透、飛機空襲等四大類，賦予政府關於武力攻擊因應、避難引導、收容救濟、安定生活等四大任務。一言以蔽之，我國「國防三法」，主要從「國家安全」出發；日本「國民保護法」，主要從「國民安全」出發。

戰爭手段千變萬化，誰都不知道下次會入侵的飛行器會是什麼。而從近來導彈、無人機到偵察氣球事件看來，國防部每每宣稱都在掌握之中，但到底掌握什麼？就以涉及「國家安全」的軍事機密為由搪塞不說；同樣的軍事機密為何在日本防衛省看來，卻是有關「國民安全」國民知的權利？日本防衛省的做法值得積極推展全民國防的國防部參考。

（作者是日語領隊導遊）

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