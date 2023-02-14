自由廣場》從教育現場看抖音亂象

◎ 林彥佑

這幾年來，關於抖音的話題，一直在教學現場被提及，尤其最近因為日本少年在迴轉壽司店家的脫序行徑，讓台灣的教育更為此提出更多的思考。筆者在國小服務，也深深感受到抖音及其他影音社群平台，帶來許多的效應，先不論其優與劣，然而師長可以從許多面向，來反思其所曝露現象。

筆者發現，因為抖音的滲透，讓孩子的語文能力明顯地變差，包括簡體字、大陸用字遣詞、表情符號、語法錯誤…等等，都在寫作與口語中呈現；此外，也明顯感受到孩子會更以自我為中心，導致目中無人、我行我素，因為抖音主體就是個人秀，我的言行你又奈我何？更甚者，便是荒謬怪誕、違法行事、無所不用其極；而看在其他閱聽人的眼中，就是一種盲從與集體洗腦的行為。抖音所呈現的，確實真假難辨，無論是影像、貼圖、文字，都可能是拍攝者後製或自我主觀觀點，卻因為大家轉發、過度吸睛而導致旁人信以為真，更甚者造成社會動盪不安。站在教育工作者的立場，筆者是強烈反對抖音的。

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儘管載舟覆舟都因抖音而起，就我觀察，其也有一些優勢之處，是值得我們和孩子共同來探討的。例如，有些缺乏自信、低成就的孩子，也許需要透過這些平台的支持，方能建立自我信心，找到發揮的舞台；我們也可以帶孩子思考，如何在短短幾秒鐘內，呈現吸睛的主體，這也是一種提綱挈領的課題。在數位浪潮襲擊之下，我們可以思考，如何帶孩子有創意又不逾矩地呈現自我，畢竟未來還有高達七成的工作還沒有被開發。我們也可以讓孩子知道，因為科技平台的連鎖、快速效應，所以使用上不可不慎，因為一個人可以因為抖音，瞬間爆紅，卻也可能身敗名裂；而「爆紅」之後，又讓怎麼承擔來日方長的未來。

不可否認的，抖音的浪潮只會越演越烈，除非它成為我們禁用的軟體。身為師長的我們，需要的不是禁止它，因為怎麼禁也禁不了呀！除非從政府端開始推出規範！我們可以加強的，便是媒體識讀、資訊安全、科技倫理；當孩子有了這些概念之後，就較容易去辨識抖音上的訊息了；至少，在教育端，我們盡到了把關的責任。

（作者是國小教師）

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