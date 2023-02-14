自由廣場》（鏗鏘集）美軍不會來的劇本

◎ 王景弘

國共合謀改變台灣現狀的戲碼，最煽情的是鼓吹疑美，渲染美國不會出兵防衛台灣，以及恐嚇年輕人票投民進黨「青年赴戰場」。如果騙術得逞，國民黨當權就接受中國併吞，解決「中華民國」問題。

紙上談兵，劇本繁多，國共最愛「美軍不會來」。如果劇本是中國武力登陸奪島，美國地面部隊不來台灣作戰，海空軍在公海公空巡邏偵察，但全力提供武器、情報、通訊、協調，讓國軍拒阻入侵，則美軍地面部隊協防並非必要。

請繼續往下閱讀...

這個劇本在烏克蘭抗俄，已上演將滿一年，美軍或北約軍隊都未進入烏克蘭作戰，但經濟制裁、供應武器和遠端協助目標定位，讓俄軍傷亡慘重，經濟瀕臨崩盤。

俄烏陸上緊鄰，戰車直衝越境，但美國提供的標槍飛彈，俄軍戰車喪膽；目前美國雖只提供射程五十哩的多管火箭砲海馬斯，但美軍境外提供座標，精準摧毀俄軍補給中心、彈藥庫和指揮中心，有效抗拒俄軍。

台灣有海峽屏障，中國軍隊、裝備、補給、戰車都要渡海，而渡海處於挨打狀態，台灣擁有的制海飛彈，配合美軍提供的目標情報，共軍海葬的機會遠高於上岸，沒有重武器和補給，上岸部隊也難以倖存。

登陸奪島的劇本，美軍部隊不來，無關勝敗；「青年上戰場」則是捍衛民主與自由的代價。在全球競爭的世代，為國家獨立生存，個人自由發展，青年平時和戰時都在戰場上：平時是科技研發的戰場，戰時是科技應用的戰場。

國共編的「美軍不會來」劇本，企圖離間台灣與美國關係，並散佈失敗主義，票投國民黨，後果是台灣被中國併吞，台灣人當共產黨的奴隸；年輕人有自己國家自己救的志氣，美軍不來，並不是共軍就可以踢正步進來。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法