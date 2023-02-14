自由廣場》切莫再來推銷國王的新衣

◎ 林逸民

《國王的新衣》的國王遭騙子愚弄後自欺欺人，明明身上一絲不掛卻幻想自己有穿衣服，還要全國人也跟著想像，最後被小孩戳破真相。在台灣，這個故事還有後續，大多數人早已知道國王沒穿衣服，卻還有少數人堅持幻想，還信誓旦旦地繼續跟正常人推銷國王的新衣。

這件國王的新衣就是「九二共識」。史實上，辜汪會談沒有產生任何共識，一九九二年國民黨報《中央日報》報導「兩岸對一個中國表述無共識」，陸委會官方新聞稿稱「中共凸顯政治意圖、海協會缺乏誠意、海協會代表授權不足、商談時間太短」所以破局，李登輝先生生前多次證言毫無共識，當年，時任陸委會副主委的馬英九也證言「根本沒有共識的結果出現」。

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這是因為中國的「九二共識」內容是「台灣屬於中國，是中國的一省」，台灣當然不接受。日後國民黨卻當上故事中的騙子，聲稱只要夠有慧根就可以看見國王的新衣，主張以中華民國的名義用「九二共識」就能跟中國談判。

中國看似隔海唱和，但是，中國從來都認定中華民國已經滅亡，根本不承認中華民國，並在國際上徹底抹殺中華民國所有存在證據，中國口中講的「九二共識」都是中國版，亦即單方面併吞，中國說承認「九二共識」就能來談，是要台灣承認屬於中國才有得談，從來不是國民黨的版本。

隨著中國歷來的言行，多數台灣人民對中國的意思早就一清二楚，只有國民黨還幻想能自欺欺人，這也是國民黨遭唾棄的根本原因。如今這個推銷可笑的程度創下新高，過去與郝柏村關係密切而能歷任國防部法律顧問、海基會首任秘書長的陳長文，在國民黨內也推銷不動國王的新衣了，竟然想向民進黨黨主席賴清德推銷。

陳長文想向中國野人獻曝「一國良制」想法，無法說服中國，卻在台灣點名騷擾他人，貽笑大方。這類想法暴露的都是缺乏基本現實意識，過去國民黨在中國時期，中共提出和談，都是為了爭取喘息與壯大時間，最終以武力消滅國民黨，才有了陳長文生於雲南卻只能逃來台灣的歷史，蔣介石自認吃了國共和談相當大的虧，終身對此氣憤不已，若他地下有知聽到國民黨後人竟然主張國共和談，必定會死不瞑目。

蘇洵《六國論》早就闡明「薪不盡火不滅」，中共的心態如趙匡胤「臥榻之側，豈容他人鼾睡乎？」香港的現況說明條約對中國來說只是撕毀用，國共和談的歷史，告訴我們和談都只是為了武力消滅作準備，中國之所以還沒有發起戰爭，只是因為還沒有能力攻下台灣。

台灣唯一能確實的追求和平、避免戰爭的辦法，就是積極徹底備戰，結合堅實的國際戰略結盟，讓中國判斷用武力不可能使台灣屈服，唯有這樣，中國才會放棄武力，才會認真思考真正的和談。這不僅是務實的台獨主張，對全台灣不分政治立場，所有期盼和平的台灣人，都是確保和平最務實、最可行的方案。至於抱持國王的新衣論者，還是回家照照鏡子吧！

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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