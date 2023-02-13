自由廣場》詐騙招數翻新太快 不能光靠警察擋

◎ 林書立

反詐騙，政府到底對詐欺集團有沒有辦法？光是靠警察機關不斷宣導與查緝的模式，效果似乎已達瓶頸，亟待各部會從識詐、阻詐、攔詐、懲詐四大層面重新思考與調整。例如識詐的部分，衛福部可利用醫療候診區進行更有效的實體宣導，以避免退休老人族群成為投資詐欺目標；金管會可以洽請銀行與警方合作，建立攔阻演練與宣導等等。

不可諱言，詐欺集團求新求變令人咋舌，無論是政府要普發六千元現金，還是援助烏克蘭募款，都立即有詐欺集團結合最新時事，然後利用臉書、Youtube、​IG等管道推出新的詐欺廣告。警方雖能在發現後立刻下架可疑網頁，但詐欺集團早已誘使被害人轉到其他通訊APP，經由通訊軟體「圈養」被害人，每日噓寒問暖，假意教導投資，最後還教導被害人說謊，避免被銀行行員或是警方識破，甚至改用數位貨幣轉帳。然而警方165的功能主要在阻斷被害人繼續被騙，並蒐集最新詐欺手法供各機關研議反制作為，與世界各國反詐欺諮商式的scamstopper或scam watch等部門相同，重點仍須各部會配合提出有效反制作為。

請繼續往下閱讀...

事實上，手機簡訊與號碼經警方要求識別＋886與禁止變更顯示號碼後，詐欺集團已從跨國VOIP或簡訊進化到利用網頁跳板VPN到分散式IP，再要求被害人跳轉至無人可罰、無人可管、可以任意變更姓名與圖片的通訊軟體，如line、telegram等。早期的一頁臉書也進化到多層次臉書，難以立即識破，因此反詐欺事實上已到無法僅由警察機關獨自阻擋，亟待政府各部門依據業務屬性與聯繫窗口，汲取經驗，實施更進一步的反制。例如德國資通部門就通過立法，要求通訊軟體或社群軟體，於德國使用人數達一定人口後，就應落地登記註冊，讓主管機關可以要求該軟體業者配合，否則即可裁罰。尤其當前許多過去單純提供免費服務之軟體，多已提供線上付款服務，怎可還放任其在台灣可不落地註冊，只賺錢卻不受我方管轄？遇到警方調閱資料還主張須依據註冊地國家法律來逃避管轄呢？

反詐欺亟需各部會參考他國部會強化主管機關權責的管轄做法，否則道高一尺、魔高一丈，政府如何能有效實施反詐欺整體作為？

（作者為警察大學博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法