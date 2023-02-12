自由廣場》再生醫療製劑、管理條例 不可排除藥師

◎ 邱建強

「再生醫療」是近年醫藥界和生技圈的熱門關鍵字，認為此能夠為癌症、免疫疾病、肝硬化、中風等疾病開啟一扇救命之窗。這是醫療科技進展下的人類驕傲成果，但我們除了思考走得快，更要思考如何走得遠，而尊重專業、品質把關方式絕對是不二之道。

所謂再生醫療製劑，是指擷取片段人體細胞，透過基因重組、細胞培養或加工等技術製成「製劑」，再植回人體，對細胞進行修復、分生、重建，最終達成治療或減輕疾病之目的，過程亦可能產生副作用，其完全合於我國對於藥品的定義，如此之下，自是藥師的法定專業的範疇。

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耳聞這幾天行政院邀集主管機關和立委，積極討論「再生醫療製劑條例」與「再生醫療管理條例」之再生二法，其中有論者提出，再生醫療不適用藥商應聘藥師管理、監製的藥事法規定，另在醫療機構施行再生醫療情形，亦可排除藥事法第卅七條之「調劑」規範，打破「醫師於無藥事人員地區或醫療急迫情形」才能親自調劑的原則，不禁讓人心頭一顫，深感不解。

觀《藥品優良調劑作業準則》之規定，除了最末端用藥適當性評估、處方箋確認、用藥指導外，於藥品貯存場所、保存條件、標示方式等亦有規定。由此可見，「藥師調劑權」並非單純給藥的機械式動作，藥品保存、記錄、監督、訂定標準流程等，涉及藥物管理之種種層面都屬於藥師法定專業範疇，當不可能排除藥師。而於藥事法中，規定藥品販賣業者和製造業者應由藥師駐店管理及駐廠監製，自也是相同道理。

經過多次會議，再生醫療製劑屬於藥品已為各界共識，國際上亦是如此，而既然屬於藥品，又提出徹底排除藥師之意見，讓人深感困惑，此豈不是陷病人用藥安全於不顧。

再生醫療動輒數十數百萬元，實施過程又甚為複雜，須經由嚴謹的醫病溝通及專業把關。藥界也認同應廣納各相關專業人員投入再生醫療領域，但共同參與，仍需專業分工。再生醫療製劑由藥師管理、藥師調劑是國際共識，更符合藥事法規行之有年的框架，在國內外CAR-T療法的例子內，也可清楚看見藥師作為主責管理人員的成效。藥界將堅守藥師在再生醫療的角色，持續為民眾用藥安全把關。

（作者為藥師公會全聯會副秘書長）

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