自由廣場》四接異地接氣 消弭爭端

◎ 拱祥生

台電為了強化北東電網韌性，推動協和電廠更新改建計畫，擬興建天然氣接收與儲槽設施，但填海造陸方案爭議不小，包括海委會希望台電提迴避、補償或替代方案；基隆地方則發起公投連署；環保團體護海；基隆航港界反對等。基於順應現地環境生態及技術可行性考量，四接案不妨考慮異地接氣，再以管路銜接，兼顧環保及消弭爭議。

四接一開始是在協和電廠西側靠近外木山漁港位置填海造陸，對基隆港影響不大，所以行政院核定時才可能並無明顯反對意見。但該方案顯然佔據了漁民主要魚場，勢必引起當地漁民反彈；即使是替代方案略為將西海堤往基隆港斜移，但終究位置還是太靠近外木山漁港及魚場，才會突然間3.0版填海造地位置跑到協和電廠東側，緊鄰基隆港，當然就引起基隆航港界反彈。事後看，本案一開始決定在協和外海填海造陸，就注定了本案將陷入左右為難窘境，還不包括對於生態、海岸危害。

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不僅如此，先天環境限制、生態影響加上本案位於「基隆市水產動植物保育區」，根據漁業法第四十五條第三款略以：「保育區之管理，應由管轄該保育區之直轄市或縣（市）主管機關負責。」基隆市政府有准駁權？再加上公投爭議，顯然本案興建一定要有中央、地方通力合作共識，而四接似乎應該要有新的興建思維，才比較容易推動。

其實採用異地天然氣，不填海造地不築堤方式推動本案將能降低爭議，附近已有中油深澳LNG港，或是距離協和更近場址，則有基隆嶼東南岸可考慮興建天然氣接收港，以海管傳送不到六公里，即可銜接協和。海管亦可善用潛鑽工法通過基隆港錨泊區，確保海管不被船隻下錨誤擊或扯斷。

猶記台電「深澳案」停建殷鑒不遠，台電應更正視環境保護與尊重生態才是正解。本案從台電可行性提出到行政院核定不到二年，可是環評走了四年半仍無法過關，結果是六年半的空轉與衝突不斷，也希望最終不是硬闖環評帶給施工人員壓力與災難的開始。顯然現階段環評法重大工程「應通過」環境影響評估似仍有其必要，但重大工程「環說」與「可行性評估」同時進行，可能是讓工程重視環境與兼顧時程應該試辦程序，讓建設不再充滿爭議。

（作者為台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

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