自由廣場》軍官與手機 軍事養成教育的一些思考

◎ 朱文章

今年元旦俄烏戰場，俄國士兵使用手機與家人通話，被烏軍擷取定位，迅速襲擊，造成俄軍上百人死亡，宛如孫子兵法「千里殺將」畫面。

科技快速發展與網路普及，已使得軍事內涵與外顯丕變。以往軍官權威部分來自機密資訊的壟斷，造就調度指揮空間。但新科技衝擊老將的戰爭智慧，以及賴以遂行任務的權威，軍事教育系統也因此面臨諸多挑戰。

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例如當前公共訊息的傳播，相當大程度已被Facebook、twitter和Line等社群媒體取代。日前沸沸揚揚的國軍軍官情侶營區自拍性愛影片，遭人惡意外流風波，他們第一時間的補救措施，是請託軍校同學幫忙抓緝兇手，某個程度可見在年輕軍官眼中，軍校養成教育的同窗情誼，在網路時代恐怕比公部門可信。

雖然軍官性愛自拍影片後遺症，不若俄兵手機洩密嚴重，但值此共軍機艦不時騷擾我海峽中線或防空識別區，以及美中對抗結構化的國際新局中，一顆軍用間諜高空氣球，不但衝擊美中關係，也幾乎同步造成國內朝野政黨對峙，可以預見網路倍速時代帶來諸多面向的衝擊，軍人也將難以置身事外。

隨著早年與共軍作戰的老一輩軍人凋零，一九八七年以降台灣追求民主化的過程，軍事教育得以脫離政治，相對專業化。復以中國大陸對台軍事威脅顯而易見，原本有利凝結民心，提升軍人地位，但國內民意對因應兩岸緊張情勢認知，卻有「和」、「戰」截然不同的看法，其中就有頗多值得思考之處。

軍人根據憲法，應政治中立，接受經由全民選舉產生的總統（三軍統帥）指揮。當前台灣面對的國際局勢與共軍威脅，已無前線後方之分，全球政經、社會的變遷，更讓戰略位置重要的台灣，和全世界綁在一起。如何在相對封閉的軍校教育環境中，淬鍊出有國際視野的現代軍人，除了軍事作戰能力，更要理解包括網路攻擊、認知作戰等第五代戰爭的特性，讓這些人才得以有效執行任務，已成軍官養成教育的重要課題。如何解決這個挑戰，在陸軍官校即將迎接二○二四百年校慶前夕，值得各界深思。至於教導部屬慎用手機以防軍機外洩、檢點行為以避免軍譽受損，只是其中一二小例而已。

（作者為陸軍官校教師）

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