自由廣場》我去佛光山說服星雲

◎ 沈建德

二○○四年星雲法師新春告白「致護法朋友們的一封信」提到：「台灣本來也沒有台灣人，都是從中國各省渡海而來」，亦即「兩岸都是中國人」。一月六日本人去佛光山，要向星雲解釋「台灣人不是中國人」，由都監院慧倫法師代表將我的說明、著作和資料轉交。

我給他的資料很多、很詳細，我舉了一個最簡單的例證：乾隆廿三年賜姓，台灣人被迫改用漢姓名，記於文獻會台灣通志卷他同冑志第三冊第六十頁；連戰祖父連橫的《台灣通史》卷十五撫墾志亦載此事：「歸化熟番漸從漢俗，乃令薙髮，錫姓，以遵國制」。

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假使台灣人都是從中國各省渡海而來，為何還要賜姓？證明星雲所謂台灣人都是中國人的說法根本錯誤。

慧倫法師應該是轉達了，而星雲也聽進去了，因為到二○一○年五月十三日，星雲在北京見海協會會長陳雲林時說「兩岸同胞都是中國人」，次日和台辦主任王毅茶敘再做相同表示，沒有說「兩岸都是中國人」。用「同胞」兩字做了限縮，也不再提台灣人都是中國人，顯然他是佛語說的懺悔了！可是台灣歷史課本卻說台灣是中國的移民社會，不知悔改，若是中國移民，都是漢姓名，為何還要賜姓？

（作者曾任中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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