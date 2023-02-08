自由廣場》（鏗鏘集）紀念的形式，文化的意味

◎ 李敏勇

迪化街是台北市最具特色的老街，呈現歷史與文化風采。不像台灣到處以夜市食街吸引人，迪化街在有心人周奕成的用心用力再造下，煥發出古典、優雅的形貌。書店、咖啡館與茶屋點綴其間，似乎訴說著被壓抑的心意。

以「共和國」為名，加盟出版社已近五十家，滿懷夢想的郭重興，在家族離開數十年的「郭怡美商行」，創辦了「郭怡美書店」一一充滿回憶，在歷史建物，有書有咖啡的人文空間。

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書店似乎在台灣逐漸沒落，台灣人不像日本、韓國，市民下班在逛街書店，而是呼朋引伴逛夜市。郭重興甚至說「我們來開一百家書店好不好？」他這樣築夢，把先人因經商失敗賣掉的故居租回來，一百年前的商行變成書店，「郭怡美」是姑媽名字，書店因而更有紀念的意義。

紀念是歷史記憶的緬懐，是文化性的，因此具有意義的形式和儀式。在迪化街這條當年不只富裕也有格調的老街，在一棟見證台灣近代發展的巴洛克風格建築物，「郭怡美」這個名字在過去以「商行」、現在更以「書店」留存。當一棟棟歷史淺短的建築紛紛被財團藉「危樓」、「都更」的容積增加獎勵，拆除重建，只重視「錢錢錢」的急功近利成為台灣人心性時，走進「郭怡美書店」讓人感受到在地的文化心。

台灣常誇耀經濟成就，近現代文化意識薄弱，因此也缺乏福祉主義的經濟思維。重物貿、輕精神，紙本閱讀的沒落遠遠超過日本、韓國。昔日，殖民與被殖民時代留下的形貌：韓國保留精神像，反映在紙本閱讀；台灣保留物質像，反映在官署建築的再利用，幸而因此保留了一些被殖民時代的文化況味。

舊曆年前，電視新聞頻頻報導迪化街的年貨市場景象，反映台灣傳播媒體的興味。其實，迪化街的再造，有多家書店和咖啡館、工藝品形塑的文化氣息。「郭怡美書店」是一種文化夢，「我們來開一百家書店好不好？」真是動人的一句話。

書店是一個國家的文化指標，閱讀更是一種文化儀式。一個進步國家，並非到處有夜市可以吃吃吃，而是國民喜歡逛書店，經由閱讀不斷充實、提升知識與文化教養。

（作者是詩人）

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