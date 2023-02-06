自由廣場》中梵臨時協議 我宜主動應對

◎ 凃京威

教廷是中華民國唯一歐洲友邦。二○一八年教廷與中華人民共和國簽署《關於主教任命臨時協議》，去（二○二二）年十月二度延長兩年，引發各界批評聲浪，近日更有樞機主教具名反對（見新聞報導「重批教宗對中態度 德樞機主教：別與魔鬼簽協議」）。

有關這個臨時協議，教廷一方是要與中共約法三章：一、承認教宗為天主教會最高領袖——而非中共；二、建立聯合工作小組，商議違反天主教法律的主教退場機制、中國天主教主教團的獨立運作不受干預、主教任命的獨立調查與合法（天主教法典）流程；三、中國天主教區重新劃分及整合等教務問題。談判進展到哪，在協議文本公開前，無從核實。

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至於，中共一方的意圖，自一九九七年以來，始終是要藉與教廷的外交關係拉掉教廷對中華民國的外交承認。

從客觀條件來看，一個好的協議，必須要有效解決雙方在意的問題。教廷與中共的協議，有沒有達到上述目的，身在台灣，沒有充分資訊來評斷成效。

然而面對中共藉與教廷協議要傷害中華民國的外交關係，我卻認為不能以「被動」和「不動」來應對中共攻勢。

二○一一年教廷與中華民國簽署「關於高等教育合作及研習資格文憑與學位採認協定」，我國教育部正式採認教廷宗座大學體系授予的學歷，這個教廷與華語國家的第一份協議，具有歷史意義，更是推動與教廷外交關係的典範。

台灣天主教會與中華民國政府之間，亦有須商議的教務問題，或稱政教議題，例如一、尊重教區作為法人對於財產處置的自主權，並進一步理解教區為教廷（梵蒂岡）國家主權的延伸，構思對教區基於法人身分的特殊禮遇；二、商議開放天主教修會所辦私立中小學於日常課程教授天主教信仰；三、重視天主教會牧靈及福傳工作需要，制度化安排中國籍神父、修士及修女來台弘法的辦法，以表示中華民國對教廷「核心利益」的熟悉與善意。

教廷外交，首要是關乎天主教會牧靈及福傳的需要，其它才是與外交及國際政治有關的事。

（作者為政大博士生，教宗方濟各發起之The Economy of Francesco參與者，著有《教廷外交：如何面對分裂與主權爭議國家》）

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