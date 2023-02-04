自由廣場》血液科醫師請大家幫忙

◎ 張鴻

台灣醫療水準進步，為全民之福，在疫情肆虐全球情勢下，我們雖難悻免，卻在政策指引與醫療從業人員的努力下，成就了難能可貴的防疫成績。但是疫情受傷雖相對較輕，有些其他困難傷害卻至今難解，血荒即是其中之一。

我從事血液科工作，需要輸血的病患為數不少，有些血癌、骨髓疾病的病患甚至每週要輸血數次，這些血品，來自熱心捐血的民眾。往昔本國民眾善良而熱忱者不在少數，血品不常缺乏，但自疫情發展以來，捐血者已大量減少，這兩年來輸血病患常像爆紅餐廳門口，要領號碼等候血品到貨，貧血的人忍住疲倦頭暈，可能只是辛苦一些，血小板不足的病患，不只是辛苦，更有嚴重出血、危及生命的巨大風險。

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醫者致力為病患解決問題，但巧婦難為無米之炊，良醫也無法在缺血時找出變通之計，每每見到病房裡病患等血的困境，不只病患焦慮，無計可施的醫師和護理師也會緊張起來。輸血不能按照醫囑執行，只能依血庫制定的原則發血，這情況就像資源缺乏國度裡的糧食配給一樣。

以醫療言，台灣並非資源缺乏國度，但以血液資源而言，我們目前確實十分貧乏，疫情管制已逐步鬆綁，但捐血人的熱情尚未回流，血品配給不知何時可以終結，我希望在此呼籲，在國人過完一個豐衣足食的春節後，在軍界、教育界陸續收假歸隊後，國人能再次想起捐血這件事來，讓我們戰勝疫情之外，給醫療人員一些彈藥來戰勝其他病情。

（作者為醫師，桃園市民）

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