自由廣場》蔣市長，我就住在清潔隊旁邊…

◎ 胡顏

我家就在清潔隊的旁邊，在文昌分隊到法官學院的二百多公尺距離內，設置有八組十六個垃圾桶，垃圾桶的旁邊經常出現堆積如山的家庭垃圾，特別是在週一的早上，情況尤其嚴重。

我曾為此向里辦公室和清潔隊長反應，但對方總是無奈的表示「實在無法預防民眾亂丟家庭垃圾」。有天，我看到一對夫婦用轎車載著家庭垃圾來丟，才一轉身，又看到另一對男女騎著機車，車未熄火，丟下垃圾旋即走人。氣憤之餘，我打市民熱線到環保局留言建議，請加強查緝，不要讓公共垃圾桶成為鼓勵民眾不守法、貪圖小便宜的亂源，如果辦不到，就撤除所有的垃圾桶。

請繼續往下閱讀...

筆者再透露一個秘辛，我在跟清潔隊溝通的過程中得知，由於議會有要求設置垃圾桶的數量，他們不得不照辦，不能輕易撤除，但為了清理便利，就大量設在清潔隊的周遭，這就是為何二百公尺內出現多達十六個垃圾桶。可議的是，就在清潔隊的眼皮下，竟然會因缺乏管理而放任垃圾滿溢的景象。市長蔣萬安表示，因為有百分之七十的民眾支持增設路邊垃圾桶，所以會朝這方向前進。他請市民放心，會由環保局進行專業評估。筆者認為市長這番話根本是「不食人間煙火」！請問市長：如果有超過七成的民眾贊成路邊停車費打五折，或是支持市政府普發現金兩萬元，難道市政府也要照辦？

至於所謂的由環保局進行專業評估，更是離譜而不可靠，現有的垃圾桶都管理不好，增設更多的垃圾桶難道就會管得好？如果走回頭路，不但解決不了問題，反而會讓亂象百出。

基層里長和市議員就看得很清楚，文山區華興里長陳峙穎就說，沒公德心的人一直都存在，也不會因設置垃圾桶，就使亂丟垃圾問題消失，反而更會引出許多貪小便宜、不想用專用垃圾袋，或貪圖方便的民眾，亂丟家用垃圾；市議員詹為元也直言，關鍵不在增設與否，而在於選址以及如何有效管理。

個人認為，如果環保局能有效稽查，將亂丟家庭垃圾的民眾揪出來，並依照相關法規，處以一千二百元到六千元的罰款，我相信沒有人會跟自己的荷包過不去！

（作者為台北市士林區民，退休公教）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法