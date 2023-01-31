自由廣場》俄羅斯航母維修不利 是大國衰落警訊

◎ 李鐵生

俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫元帥號（Admiral Kuznetsov aircraft carrier）」狀況非常糟，短期內無法整修完成，這不但有損俄羅斯國家顏面，更是大國式微的表徵。

航母對大國的意義來說是「武力投射」。對於地緣範圍之外的區域發生攸關權益爭端，大國可藉由航母戰鬥群，像投影機的光線一樣，在現實世界將大國國力投射到世界各個爭端的角落，這也是十八世紀以後英美海權擴張的模式。

請繼續往下閱讀...

而今，俄羅斯唯一的航母庫元帥航艦在問世之後就一直相當不幸，它曾經是蘇聯海軍的驕傲，一九八五年下水，一九八八年完成。一九九○年蘇聯解體後，俄羅斯接掌該艦卻經歷過多次的引擎故障、火災等事件，維修不利。甚而，近期一位俄羅斯議員突發奇想，想要「購回」大陸的遼寧號航空母艦，他連新的艦名都想好了。

中共會否馳援是另外的問題，但在中共近年來亦步亦趨擴張海軍，目前已有三艘航母，而水面艦數量首度超越美國的同時，竟連中共長期師法的俄羅斯反過來求助於中國軍事科技支援，國際的現實及權力消長，不禁令人噓唏。俄羅斯曾在前蘇聯時期是雄踞「兩極世界」抗衡美國的霸權，但如今卻在走下坡。依據國際關係學者庫格勒（Jecek Kugler）「權力轉移」觀點分析，「一個國家GDP、人口及政治控制力的衰落必將拖垮國力」。而俄羅斯在本世紀發起的俄烏戰爭，本來想用「克里米亞」模式，以「膽小鬼賽局」嚇退烏克蘭及其背後虛意支持的北約，從中牟利收復烏東地區，萬萬沒想到卻中了美國「隔山打牛」之計，在避開正面對決的大國核武對抗危險，以「代理人戰爭」持續消耗俄羅斯國力。消耗到一定的程度時，不但軍事科技脫節求中國支援，未來更可能在政治及外交都淪為中國的附庸。

單就航母狀況分析，堪稱有大國航母艦隊的美、俄、中、法，當國際有事時，美國航母配置F35C、俄配置SU-33、中配置殲15、法配置疾風M，各國利用航母兵力投射能力將最先進戰機配置全球，而今俄國即將從名單上抹除。

如此產生的雪球效應，台灣應注意中俄的軍事科技合作，可能會更加劇中共對我空權之威脅。依據前空軍副司令張延廷的判斷，俄羅斯有可能向中共出售Su-57戰鬥機的技術及高性能發動機，若中共獲此奧援，將突破研發下一代戰機的瓶頸，會使台海局勢更加嚴峻。

（作者是前空軍航技學院副校長、美國克萊蒙大學政治經濟博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法