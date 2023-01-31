社論》新執政團隊開步走

春節過後，新舊內閣交接，陳建仁領導的行政院團隊今天上任，宣示要以強化經濟、環境、社會韌性為目標，達成疫後復甦、社會安全、基礎建設、核心產業等任務，讓台灣成為人民幸福生活、團結共好的國家。同時，賴清德擔任主席的民進黨新人事也將於明天到任，是為黨政班底重整旗鼓，以期重拾在九合一選舉失去的人心，爭取明年大選繼續執政的機會。

執政團隊重新出發，內閣人事備受矚目。在選舉嚴重挫敗之後組成新內閣，不少人期待民進黨政府新人新政，令人耳目一新；因而，這次新人事的確出現歷來最多女性閣員，正副閣揆和首要的內政部長也換人當。另一方面，部會首長連任者眾，政務委員甚至原班人馬留任，其背景考量或因新團隊必將較前任的蘇貞昌內閣任期為短，為避免太多新手上路，在當前台灣面臨諸多挑戰、大選季節即將到來之際，政務推動橫生波折。然而，在野黨指新內閣沒有亮點，有如過渡性質，雖出自反對黨立場，也反映了若干民意。

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新的黨政人事開步走，正值台灣面臨嚴厲挑戰之時。就當前來看，肆虐三年的武漢肺炎疫情迄未消退，已導致一萬六千多的國人死亡，確診案例仍每天多達一、兩萬件，但大多數轉為輕症，漸趨於流感化，公衛體系的當務之急是有效降低死亡人數。人命折損之外，疫情對經濟社會的衝擊甚大，雖有針對弱勢民眾和產業的紓困救急措施，整體疫後復甦仍為施政要務；〈疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例〉立法，無疑是新內閣與立院新會期的首要工作。

經濟考驗更不容輕忽。由於物價膨脹及利率上升抑制了全球終端需求，中國疫情惡化干擾經濟活動，我國去年第四季經濟成長由正轉負，出現二○○九年金融危機以來最大負成長，全年經濟成長率未能「保三」，為近六年最低。經濟疲弱之際，近數月來物價飆升，百物皆漲，且從實物價格擴及服務收費，庶民荷包縮水，痛苦指數上升。經濟疲軟與百物皆漲有其外部肇因，但官方的因應也很關鍵；今年經濟挑戰勢將持續，重要的是在位者能苦民所苦，不與庶民感受脫節，拿出有效因應政策措施，讓人民實質感到「溫暖」。

安全的課題尤至關緊要。外交、國防等國安團隊首長大都留任，凸顯當局以穩定為先。台灣當前最大安全挑戰，無疑是中國脅迫，國際智庫、美國政要和將領對中國武力侵略台灣的推斷與警告不斷，中國不僅機艦侵擾成為日常，認知作戰等灰色戰術尤在加緊進行，妄圖不戰而逼降。台灣內部比較麻煩的，是政黨惡鬥導致有些政客錯亂敵我關係，唱和中國的立場，把有利台灣安全的作為全說成壞事，無視台海和平唯一威脅是中國，散布疑美論、投降式避戰、歸罪我方造成兩岸僵局…，九合一選戰之後，中國及其同路人自認得逞，認知作戰必將加緊進行。

另外，台灣還面臨其他內外長期挑戰。氣候變遷、少子化、貧富懸殊、無緣參與國際組織及協定是其犖犖大者，且正影響國家社會各個層面；新內閣不論任期多久，都須兼顧，這也是內閣改組留任者眾的另一原因。長期問題的改善或解決，須累積短期成果而獲致。以氣候變遷為例，歐盟今秋將實施碳關稅，我國外貿面臨考驗，而《氣候變遷因應法》明定二○五○年為溫室氣體淨零排放，碳稅等後續具體落實作為必須劍及履及。

重新出發的黨政團隊，也須有效與公眾溝通說服。執政者的責任，不但要做對事，也須把事情做好；從而，決策前的溝通協調不可缺，執行時對公眾說明更攸關成敗；在政黨惡鬥和認知作戰的現實環境中，面對質疑、監督或假訊息攻擊，適時回應特別緊要。貼近民意，少講官話，以庶民能懂的淺顯方式溝通說明，不可或缺。同時，網紅、名嘴、政客的言語不能先說先贏，網軍側翼尤為雙面刃，主政者要分辨民意的真假與成分，有爭議與勇於任事常是一體的兩面，不能不察。敗選後重新出發的黨政團隊，要有擇善固執與為所當為的堅定自信，最忌自陷父子騎驢的作繭自縛。

新執政團隊要做出成績，尤其民進黨，還須確實改革。九合一敗選之後的檢討，除了初選、文宣、公關及危機處理、選民流失等選舉得失，執政黨最須反求諸己，力行改革，去除完全執政後的傲慢與腐化，不忘「清廉、勤政、愛鄉土」初衷，加上新團隊的積極奮進，實現「綠色執政、品質保證」，方足以贏回民心，讓台灣更好。

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