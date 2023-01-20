國際特赦組織台灣分會等多個人權組織舉行「新年祈福！平安回家！讓中國維權人士回家過年」記者會，邀請民眾為無法與家人團圓中國維權人士祈福。（記者陳志曲攝）

記者莊榮宏

老朋友們迷上桌球，雖然都有年紀，卻認真以對、殺聲震天，有人殺球得分就洋洋得意，但下一球失手，馬上就被對手吐槽「你以為你在天天過年喔」。

是呀，哪有天天過年的呢？

說到過年，古早傳說「年」是一種怪獸，一到除夕就現身騷擾村莊，吞吃牲口，傷害人命，無惡不作。於是，每逢除夕，村民就躲進深山，避開年獸，這就是「過年」。

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明晚午夜，就過年了，昨天和朋友打桌球，又聽到有人吐槽「哪有天天過年的」，我忍不住插話「誰說沒有」，朋友們停下動作，不服氣地問我「好，你倒說說看，是要如何天天過年？」

我說，人類每年被年獸危害一次，台灣卻是天天受危害，幸好老天保佑，台灣天天度過危害，所以我說台灣是「天天在過年」。

大家聽糊塗了，卻有一位朋友拍打額頭，大叫「我懂了，你是在說……對面那隻？」

對，我說中共就是一隻「年獸」，這隻年獸天天武裝侵擾台灣，令人不堪其擾，幸好台灣內有軍隊保護，外有美日同盟相挺。也因為代價太大，極可能以戰敗收場，所以中共到現在還不敢發動戰爭，台灣得以度過牠的天天侵擾，所以我說台灣人是「天天在過年」。

有道理耶，朋友紛紛點頭。

我說「其實台灣人都是哲學家」，達賴喇嘛說過「能解決的事，就不必煩惱；不能解決的事，煩惱也沒用。」總而言之，就是別自尋煩惱。台灣人早就習慣中共的軍事騷擾，對於共軍的耀武揚威，台灣人民的對策就是「不自尋煩惱」，做好自己的角色，士農工商，各盡其責，至於打仗的事，就交給專業的來，國防部、國安會、國安局的專家自會打理妥當，我們人民只要努力生產，當國家的後盾就行了。

「對，不自尋煩惱，但要對症下藥」，一位朋友提醒，如今年獸已繁衍出許多獸子獸孫，化成不同面貌，潛藏各個角落作亂，也有的扮成網紅，散播不實消息，極盡離間分化，弱化國人的心防，問題很嚴重。

「你這比喻很貼切」，我說，網路小年獸非常囂張，台灣卻只靠網路義勇軍苦戰，他們自掏腰包，苦無後援，小年獸卻有來路不明的「抖內」餵得肥滋滋，這真是「不對稱戰爭」，政府應該依法「追稅」並查有無逃漏稅，該罰就罰，不能放任牠們吸中共和同路人的奶水來危害台灣安全，「行政怠惰就是失職」，政府要爭氣啦！

打完球，大夥互道珍重時不忘提醒「小心年獸」，並互祝「要天天過年喔」。

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