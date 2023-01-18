自由廣場》有遣無資 歲末爆離職潮的省思

◎ 劉錦得

年關逼近，據人力銀行調查，逾九成四的上班族透露，表示在農曆年後想換工作，比例續創十四年新高，不知眾多企業家們做何感想？

諸多上班族想離職，必然有他們的原因，前三者分別是一、不滿意薪水；二、公司沒有前景；三、沒有升遷機會…這使我想到日前有一家企業，搞兩面手法，左手「資遣」員工，右手「招聘」新人，引起該公司被資遣員工不滿，在公司門口舉牌抗議；而其實所謂資遣，竟然是有「遣」之名，卻無「資」之實，亦即真遣散員工，但並未真正發給遣散費，不禁讓人懷疑：如此之企業還能維續多久？

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大多數勞工想換工作，當然很無奈，不想「一年換廿四個頭家」，但迫於現實，為了生活、房貸、教育子女費用…不得不找尋待遇較高、有升等機會的安穩工作來養家活口，像我的十二個甥姪，有的已工作十來年，有的年近壯年，但至今薪資所得只能勉強維持生計，尤其在這疫情衝擊經濟之際，有三個姪兒還要向親朋借貸才能過日，所幸其中一個外甥在餐飲業工作，去年疫情稍有好轉，老闆收入增加自然也調薪，年底更喊出：「一個都不能走」要留下所有員工，令全部人十分感動，畢竟快過年了，有固定工作又要調薪並發優厚年終獎金，誰捨得離職！

不過，想到去年底爆發的長榮地勤員工因年終只有一個月，和同集團其他空勤等人員差了一個月，顯然不公平，便發起休假罷工行動，看到該公司老董居然要揮汗如雨搬運行李，感覺很奇怪。其實，只要企業老闆能視員工如家人般善待，怎會有員工抗議之舉？我的堂弟多年來在中部一家紙業公司服務，老闆每年年終都會拿出幾部百萬名車，獎勵績優員工，如此很多人擠破頭都想進入這家公司工作，還有誰輕易離職？

（作者是退休國小校長）

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