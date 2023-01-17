自由廣場》流水席與哥吉拉模型之亂

◎ 張約翰

農曆年到，一家大小和樂融融的過年氣氛，老實說，很少發生，更多的是與親人在過年時不得不相處而產生各種摩擦。家家都有本難唸的經，也因此匿名爆料社團過年前出現誇張的家庭糾紛貼文，很容易引發共鳴。

一月二日在匿名二公社臉書社團，一篇以女性第一人稱視角的貼文，因為男方預定婚宴以流水席方式舉辦而不滿來討拍，後續又牽扯出買房掛誰的名、未來小姑出面反駁兩人隔空交火等戲碼，甚至為了表明貼文真實性，流水席新娘貼文說要開記者會。這一切與去年七月的模型之亂十分相似，同樣是以人妻第一人稱視角在匿名公社貼文，描述女方因親戚小孩討要，就把丈夫珍藏的哥吉拉模型送人，引發丈夫離家出走、人妻認為小題大作的討拍文。比較兩者，有以下相似點。

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從貼文描述的事件結構來看，都是明顯有錯卻不自知的女性討拍，都有其中一方的家人涉入事件，都會報告後續，而後續都牽扯出女方想以不成比例的代價取得房屋所有權，丈夫或男友都幾乎缺席（不出面或離開），最後結局都不明。

從貼文引發的效應來看，都在第一時間引起網友對女方不明事理的激憤，然後有網紅對事件應該如何處理、法律上應該怎麼辦的意見，再來就是對事件真實性的質疑，最後卻都不了了之。

有兩個值得注意的是，就貼文本身而言，都以女性試圖佔盡男性便宜的方式呈現，將性別角色互換的類似貼文就比較難取得同樣聲，如果這是流量操作，那麼可見厭女心態在流量操作上的效果；其次都提到房屋所有權，很容易刺激到普遍不靠長輩買不起房的青壯一代，故事結構也因此更容易將家族牽扯進來而得到發展空間。

就效應而言，讀者因為各式各樣的家庭煩惱有口難言，有人丟了個靶子出來讓人宣洩，各種不滿得到出口，討論因而爆發，再加上網紅名人推波助瀾，若這是一波流量操作，那麼傳播鏈就相當完整，事件真假沒什麼人在乎。

這類貼文只有看別人家熱鬧的娛樂效果，不論事件真假，參與進去實在沒必要。有時間的話，多準備點溝通方式面對過年各種親人聚會，才是當務之急。祝大家過年順利平安。

（作者是世新大學傳播博士）

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