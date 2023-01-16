自由廣場》不陪考 孩子才會長大

◎ 池益堅

高雄中學校長莊福泰在學測首日考試結束後，透過臉書列舉出六項學測時家長未陪考的好處，冀望陪考禁令解除以後都不要有家長來陪考。說辭婉轉，卻頗值得家長們省思！

其實，有學生應考的學校都會派出一定比例的教師到場協助考生，一旦考生有突發狀況或需求，教師們都會即時處理，況且學測成績好壞關乎學校整體升學率與未來招生，校方不可能等閒視之，必然會給予考生最周全的照應，家長根本無須擔憂。

請繼續往下閱讀...

除此之外，參加學測的考生至少都快滿十八歲了，在法律層面幾乎已稱得上是成年人，出門應試前將應考的相關物品備妥，是學習為自己負責，即便在考試過程中遇到困難，也該自行設法排除或求助，若還需要父母在一旁呵護著，那麼要何時才能長大？進一步來說，這些考生再過半年就是大學生，不少人得離家到外地求學，屆時不也是要學會獨立自主、不能凡事都仰仗父母？

現在的臺灣教育，最困難的部分並不是教導學生，反倒是教導學生身後的家長，挑戰性最大。尤其要父母學會放手這件事，因為到頭來能夠鬆手的家長不多，反而緊緊掐住原本還願意教導學生的教師。迫於無奈下，變成只好是教師們放手也放棄，而學生的自理能力也就愈來愈糟糕了！

（作者現任教師，嘉義市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法