自由廣場》零廢棄運動 應是淨零排放的主要策略

◎ 劉烱錫

立法院剛於一月十日通過《氣候變遷因應法》，明訂二○五○達成溫室氣體淨零排放目標，在此提醒經濟部主管的主動減排行動，或是農委會主辦的自然碳匯，都別忘了落實循環經濟的零廢棄運動。

全球焚化爐替代聯盟在二○二二年底出版《零廢棄到淨零排放報告》，說明多達七十％的溫室氣體排放與材料經濟有關，包括生產原料的採礦和農業，後續的加工業，以及分配物流和運輸等。其中，垃圾掩埋場的有機物和焚化爐的塑料是最大的溫室氣體排放源。因為掩埋有機物所轉化的甲烷是一種強大的溫室氣體，在廿年的時間跨度內，吸收熱量是二氧化碳的八十二．五倍。以循環經濟理念，從設計開始，落實廢棄物減量、分類回收、再利用，早日除役焚化爐，應是溫室氣體淨零排放的主要策略。

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該報告首先提出源頭減量，人類生產的糧食約三分之一被浪費掉，佔十％的溫室氣體排放。而塑膠每年仍增長三至四％，燃燒所產生的溫室氣體也很驚人。其次是分類回收，把有機物分離出來做堆肥，可用來改良農業土壤、提高土壤碳含量，並減少垃圾掩埋場的甲烷排放，這也很關鍵。而紙類、塑膠、金屬、複合材質從設計就應考量回收再利用的方便性，這樣可大幅減少採礦、林業、製造業和能源領域的碳排放。零廢棄運動還可創造回收業、二手物商家的就業機會，並大舉減少公部門的廢棄物管理成本。

該報告特別提醒，焚化爐每燃燒一噸塑膠，會釋放一．四三噸二氧化碳，而回收的熱能，不足以抵消其產生的碳足跡。況且焚化爐還會產生戴奧辛等毒物，底渣與灰渣填埋時也多會產生有毒廢水汙染生態系統。

筆者參與我國資源回收等環保運動近卅年，零廢棄運動最大的阻礙恐怕是行政院的一縣市一焚化爐政策，環保署口口聲聲垃圾減量，卻沒好好規劃一套廢棄物減量回收再利用的系統，再生紙漿的進口打擊國內廢紙回收市場；保麗龍、塑膠回收做半套，感覺只做樣子；焚燒社區枯枝落葉和農業廢棄物違反空汙法，卻無轉化為堆肥或綠能的配套；各鄰里大樓沒設置廢棄物細分類回收站，讓垃圾車到處跑，妨礙交通、增加人民逐臭車時間，我們還要忍受這種日常生活嗎？歡迎上網或來台東市參觀東海國宅的廢棄物細分類回收站，推動三年多來，居民不用浪費時間等待垃圾車，也可好好細分類廢棄物，進而回收再利用。

（作者為台東大學教授、看守台灣協會監事）

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