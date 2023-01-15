自由廣場》住宅過剩與投機炒作

◎ 王瑞興

儘管最新公布民國一一一年第三季全國房貸負擔率四十．五五％，首度超過偏低水準，然經濟衰退、政策利空及利率上升，各界幾乎都看淡今年房市。更重要的是，住宅供給遠超過需求，加劇房市震盪。

依主計總處公布「一○九年人口及住宅普查結果」，空屋一六六萬四千宅，總量創歷史新高。又依內政部統計一一○至一一一年十一月新發住宅使用執照二十萬五○二三宅、建造執照三十三萬六二五七宅，兩者合計五十四萬一二八○宅，如以「一○九年人口及住宅普查結果」平均每戶二．六五人計，足供一四三萬人居住。

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當供給持續增加，人口負成長卻加速，一○九年人口首度負成長，且出生比死亡人數減少七九○七人，迄一一一年底自然減少共一○六、○六九人，「生不如死」趨勢擴大，需求減少將促使住宅市場進一步萎縮。

一一一年建物買賣量縮已現徵兆，依內政統計一一一年一至十一月買賣二九一、一五八棟，相較一一○年同期三一一、七七三棟，減少二、○六一五棟，減幅六．六％，為一○六年以來首見買賣萎縮。房市具有「量比價先行」特性，房市價漲量縮，將引發連鎖反應，成屋難以去化，預售屋乏人問津，建商財務無法支撐。供給持續增加，炒作套牢機率大增，終將導致房價趨跌。

去年某財經雜誌報導，有位上班族月薪四萬，幾年內藉由換約轉讓獲利千萬，是年薪廿倍。讀者只看到炒房有利可圖而冒進，卻不知房市反轉時，更多人畢生積蓄化為烏有。房子是用來住的，不應成為投機交易標的。

日前平均地權條例修正草案重點，包括限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、增訂制私法人購屋許可制及預售屋解約要登錄，旨在抑制炒作投機。盼施行後，房價隨著投機炒作出場、民眾的預期房價下跌心理，及央行升息的影響，使住宅交易量下跌，進而讓房價回歸正常的供需狀態。

（作者為前台灣省政府地政處科長，南投市民）

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