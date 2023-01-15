自由廣場》一名科大教師的年終感懷

◎ 李政達

期末的各項會議結束後，同仁們領取學校發放的春節禮品，準備迎接寒假的到來。教師休息室裡有人笑逐顏開的談起假期的旅遊計畫，而騎機車的同事卻煩惱是否得分成兩趟才載得回手中的大包小包。大家的結論是，慶幸這學期我們又挺過一波少子化衝擊，今年仍比照公立學校發放一個半月的年終獎金。

教育部在去年年底公布新生註冊率低於六成「淹水線」的十九所大專院校，其中不乏具有傳統的知名私校，但仍不敵「斷崖式」的缺額。而被稱為「南霸天」的吾校，新生報到率仍名列前茅，令人備感與有榮焉。有此成效實應歸功於全體教職員工的努力不懈，但筆者認為前人所建立的典範制度，更是凝聚向心力的關鍵所在。

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在偶而的機會聽聞已退休的資深同仁提及，當年創校伊始，國之大老吳三連董事長，就曾於於董事會中揭示不以營利為目的之「良心辦學」宗旨，繼任的辛文炳、高清愿、鄭高輝等「人格者」，均能秉持取之於社會用之於社會的精神，不僅捐獻鉅資闢建新大樓，對員工的照顧也如家人般無微不至。

筆者於卅多年前初任教職時，那時的教師研究費及鐘點費就比國立高出兩成。日後無論是校內遴選產生的校長，或校外各界推薦的CEO人選，也都能依循既有規範善待員工，我想這也是不管外在環境如何艱難，教職員工們仍殫精竭慮奉獻所能的動力來源。

期末的導師會議上，某系老師報告「我是新生班導師，我們班有幾位同學，目前已缺曠一、二百節，聯絡不到學生。打電話給家長，家長卻回應，現在不是少子化嗎？各校都缺學生，你們給我子女過，下學期我們仍會來註冊！」會議決議校長裁示，要讓學生真的有學到東西，基本素養不足仍可調教，態度不正確該當就當！也因校方堅定興學宗旨，教師得以貫測教學目標，維繫優質的教學品質，不至於因招生競爭而淪為學店，最後面臨退場窘境。

緬懷前人高瞻遠矚的治校風格，相信吾校終能挺過少子化浪潮永遠屹立不搖。而年終獎金年年入袋，真的是──福氣啦！

（作者為南臺科大講師）

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