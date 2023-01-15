自由共和國》蔡明芳／普發現金是最不傷腦 卻傷害國家的政策

行政院雖已經在年初已宣布將一千四百億拿來普發現金，最後僅四百億來因應不時之需，其餘以每人六千元現金發放的做法是否妥當不無疑問。示意圖。（資料照）

蔡明芳／淡大產經學系教授

自去年年底以來，台灣實際稅收超過數稅收（俗稱超徵）被錯誤解讀為政府對人民多收錢，進而引發許多朝野立委要求政府還稅於民的聲浪，為此，蔡總統在去年底國安高層會議已提出使用三千八百億元超收稅負的三大方案，除了部分用於彌補健保與勞保的虧損、穩定物價與強化台灣的經濟韌性外，其中，一千八百億元將預留一定財源以因應未來經濟衰退所需與研議全民共享的可行方案，行政院雖已經在年初已宣布將一千四百億拿來普發現金，但是，行政院最後僅四百億來因應不時之需，其餘以每人六千元現金發放的做法是否妥當不無疑問。

超徵不代表財政盈餘

國會議員應該重讀預算法

總預算僅是預算法中的其中一類，總預算有實際稅收大於預期稅收的情況，不代表我國財政有盈餘，根據財政部的國債鐘資料顯示，截至去年十二月廿三日止，中央政府債務未償餘額有五兆七二四八億元新台幣，包括一年以上五兆六九九八億元與短期債務二五○億元，平均每人負擔債務為廿四萬六千元。由上述資料可知，即使行政院已在十二日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案且承諾不會舉債來普發現金，但是，我國國債目前仍將近六兆元，並非如國會議員所言有盈餘可以發放現金。

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雖然每個區域立委都具有一定的民意基礎，但是，掌管全國預算審查的立法委員刻意把稅收超徵扭曲為政府對人民多收稅，其原因有二，其一為國會議員不了解預算法，並無審查預算能力，其二為愚民以提高其政治聲量。然而，無論哪一類型的國會議員，都非國家之福，這樣的做法就是債留子孫，國債是無法宣布拋棄繼承的。特別是媒體已報導立法院國民黨團所提出的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」的經費來源是舉債，這已顯示這樣的作法並不合理且要求普發現金的國會議員是知道的。

目前許多支持發現金的輿論多指出包含日本、香港、美國政府均有發現金做法，但是，這些政府發現金的原因是為了紓困，非因為稅收超徵而普發現金。

超徵是實際稅收大於預期稅收 非政府對人民多收稅

實際稅收與預期稅收產生差異的可能原因如下，首先，當政府每年年中在編列下一個年度的預算時，其所根據的預估數據多為對下一年度的預估值，預估的數據與實際的發生數據有所偏誤就是產生超徵或短徵的可能原因，以經濟成長率為例，國際貨幣基（IMF）曾經在二○二○年第二季將原先預測台灣經濟成長率二％降至負四％，當年台灣的經濟成長率為二．九八％，這樣的經濟預估偏誤就導致財政實際收入與預期收入有極大的差異。儘管如此，台灣近年實際稅收遠高於預期稅收是不爭的事實，因此，除了經濟成長率外，政府在選取參考數據時應格外謹慎，以降低此差異。稅收預估的偏誤可能是稅收超徵的原因之一，包含財政部在內的相關部會卻有進一步檢討的必要，但是，將稅收預估的偏誤擴大解釋為「行政失靈」也是以偏概全，並不恰當。

其次，台灣近年實際與預估稅收有較大差異的主因為台灣經濟結構的改變，在武漢肺炎爆發之初，全球經濟普遍不被看好，然而，美國對中國採取科技出口管制所帶動的國際供應鏈移轉與台商回台投資以及遠距需求的爆發，都使得台灣資訊與通信產業（Information and Communication Technology，簡稱ICT）的出口大幅增加，台灣科技產業的重要性也引起美歐日等大國的關注，甚至引發全球重要產業是否高度倚賴台灣的疑慮，這是過去所未發生的。若政府是依據過去對台灣經濟的結構來預估我國的稅收，自然就會產生偏誤，這是未來政府要調整的。此外，我國近年房地產價格大幅上漲，相關的稅收也相應增加，因此，政府預估房價的方式與實價登錄的結果有顯著落差時，實際稅收與預期收收的差異也就愈大。

還稅於民早已在做

儘管部分輿論否定台灣經濟大幅成長是稅收實際收入大於預期收入的主因，然而，根據財政部「一一一年十二月全國賦稅收入初步統計」資料顯示，累計一一一年實徵淨額占全年預算數 一一八．二％，亦即較全年預算數高出四九五○億元，其中，與去年相較，徵淨額與上年比較，以營利事業所得稅增加 三千二百二十五億元、綜合所得稅增加 一一九七億元、營業稅增二九○億元較多，惟證券交易稅減少九九八億元、貨物稅減少二八四億元。三大主要稅收增加的項目與前述台灣產業出口表現良好高度關聯，當企業的收入大幅增加，其所需繳納的營利事業所得稅與營業稅均會增加，同時，企業收入與獲利的增加也表示其所可以給予員工的獎金會較過去提高許多，故個人綜合所得稅也隨之增加。

由上述說明可知，企業與個人是因為賺錢也較比較多的稅，並國會議員認為政府對人民多收稅的說法是完全誤導大眾。更重要的是，政府為了穩定物價早已有還稅於民的機制，包含廿二項關稅稅率調降，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅、免徵小麥進口關稅以及水泥與汽柴油的貨物稅減半等措施，政府有在做的政策應對外說清楚。

發現金可討論 但普發現金是錯誤政策

如前所述，隨著台灣經濟結構的改變與出口成長，產品附加價值的提升與經濟成長雖是不爭的事實，但產業成長的不均或高度集中在半導體產業以及所得分配惡化的問題也是政府要特別注意的，自蔡英文總統上台以後，全球貿易分工因為美國前總統川普與中國的貿易與科技衝突有很大的改變，台灣是其中的收益者，但台灣整體的經濟表現好，並不代表所有產業都好，全球供應鏈重組與肺炎疫情誘發的遠距需求商機雖讓台灣的資通訊產業出口大幅增加，但是，Covid-19變種病毒持續卻也對全球住宿餐飲業產生極大衝擊，台灣也不例外，相關產業的勞動受雇者也可能面臨生活困境，因此，政府提供企業金融流動性，及適時給予遭遇困難的勞工現金補貼是合理也是必要的，換句話說，具有目的性的現金或實物補貼受影響企業或勞工是需要的，但漫無目的的普發現金只是全民共享負債。當然，政府在說明台灣經濟的現況與制定政策時，也應格外謹慎，避免陷入總統臉書所說的，誤以為總體好則個體也都好的「以全概偏」迷思。

去年以來，台灣的經濟卻仍受疫情影響，但是，隨著疫情的致死率降低，台灣各行各業的需求慢慢回溫之際，行政院反而宣布要發放六千元現金的合理性為何？實有必要說清楚。在面對全球通膨持續與企業存貨大增之際，台灣的出口與外銷訂單均呈現明顯衰退的現象，台灣的景氣預測也由景氣趨緩的黃藍燈轉向景氣衰退的藍燈，這表示政府保留在未雨綢繆與積穀防饑的準備應該更多，可惜的是，行政院目前的做法剛好相反，未雨綢繆的部分四百億，放煙火即時享樂的部分卻高達一千四百億，未雨綢繆僅是及時享樂的零頭，這樣的做法真的是讓全民有感，有感於政府正在迷思執政的基本方向感。

對於許多連任多屆立委的國會議員而言，若其所在的選區經濟持續衰退，面臨傳統街區的經濟持續式微與就業機會持續消失，甚至因為街區消失而產生治安問題時，則這些已耕耘地方多年的國會議員過去是否有積極了解與盤點地方經濟表現不佳的原因，並與中央共同商討因應對策，應也需要被一併檢視。這是因為，若國家經濟成長與地方經濟或人民感受持續脫鉤時，地方政府與中央政府都應有共同來面對此一問題，區域立委更應扮演地方與中央溝通的角色，才可能讓地方縣市與人民所面臨的經濟問題獲得較好的解決方法。儘管立委沒有警政的權責，但面對地方的治安變差時，也非一昧地將治安問題推給地方政府與中央政府，治安變差不是只有警政的問題，地方經濟的變化才是關鍵，這遠比要求政府普發現金更讓選民有感。

面對國會議員提出還稅於民的訴求時，政府該做的是，應把進行的政策以及訴求不合理之處好好說明清楚，並非配合演出，除非行政院與部分國會議員一樣，自己都沒有在看財政部的國債鐘，不清楚台灣國債的現況，也不了解總預算與其他預算的差異，國會議員只須對他的選民負責，區域立委有部分民意基礎，行政院的民意基礎主要來自於總統，政府施政是要對全國老百姓負責，順應部分國會議員的需求而普發現金，只是一個以偏概全的錯誤政策。

最後，要讓經濟果實與全民共享，應是政府建置更具生產裡的基礎建設來讓賺錢的企業更有誘因投資在創新研發上，唯有企業持續研發，企業的競爭力才可以提高，就業的機會與就業的品質才會增加，當就業機會與品質均提高時，社會的分配才可以更平均而非惡化，這才是真正的全民共享。令人失望的是，普發現金完全背離這樣的理念，也毫無政策評估，「創新、就業、分配」是蔡英文總統在第一任贏得選民肯定的施政理念，政府可能忘了初衷，但選民應該還記在心裡。

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