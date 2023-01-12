自由廣場》我的前老闆王世堅

◎ 謝登元

新竹市長高虹安烏龍爆料，針對棒球場施工廠商款項給付金額，引用錯誤數字抨擊前新竹市長林智堅；民進黨台北市議員王世堅不但不察，不顧同志情，還跟著高虹安一起錯，猛踹同志一腳，怒轟林智堅「草包」、「應被檢調收押」，一副棒打落水狗毫不手軟的嘴臉。

這位筆者的前老闆黑歷史不少，爭議性也大，一般人印象較深就是「問世堅情為何物，直教助理以開房相許」這類的八卦緋聞，或是他跳海、高空彈跳、剃光頭等綜藝咖的行徑。除了這些吸睛搏版面的作秀外，他也擅長小提琴演奏，記得他甫入主「自立晚報」時，我奉命寫了一篇他即興演奏小提琴的新聞稿以茲慶賀。

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但如果說王世堅是一位「慣老闆」，相信很多自立人應該都記憶猶新，他曾悍然裁減員工工資，被員工指控自上任後積欠薪資、勞健保，甚至連送報生都前往台北市議會廣場去抗議他積欠薪資、不歸還送報生交給報社的保證金三萬元（合約規定從事送報生工作，要先預繳保證金三萬元，離職時報社會退回），其中一位六十多歲忠心耿耿的老送報生還因被家人指責「報社不發薪水還做」，一氣之下，心臟病突發而亡。送報生們因而很心寒地要社會「認清惡質老闆的真面目」（詳見二○○一年十月二日自立晚報），甚至後來王世堅還演出了「落跑老闆」的戲碼，抵死不認帳！可憐的是，有些在報社工作一輩子即將退休的老員工，至今連一毛錢的退休金都拿不到。

筆者不知王世堅是否從高虹安這位「慣老闆」的身上看到了自己的影子，因此，格外惺惺相惜，急著想幫高虹安講話，或是純為想藉著碾壓同志以賺取政治聲量？筆者想說的是，本是同根生，相「堅」何太急！

王世堅的二二八受難家世背景，讓他從出生下來就具有反國民黨的DNA，對於民主運動的支持也有些貢獻，但政治人物首重晚節，奉勸前老闆，不要落得親痛仇快，裡外不是人！’

（作者曾任職自立晚報，新北市民）

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