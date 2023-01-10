自由廣場》學生調適困難 美國名校怎麼做？

◎ 陳慈忻

去年Dcard流傳一份名為〈台大殺死了我〉的學生遺書。學生在信中表示，自己因為發病去找授課老師討論，希望能彈性處理期中考，但老師不願意調整，還質疑學生裝病。但據報導，台大前年就已通過「學習調整制度」，但仍有類似事件發生，網路上也有「乾脆改名台大幼兒園」等聲浪，顯然制度未予落實，更有待社會共識。

筆者是一位剛到美國大學教書的台灣人，即將擔任華盛頓大學助理教授，體驗台美看待身心調適議題上的差異。準備課程時，發現同事的課程大綱常有以下段落：「學校應提供人人可及的學習環境，如果你有暫時或長期的身心狀況需要彈性調整措施（包含：心理健康、注意力、視力、聽力或其他困難），請與學生障礙服務處聯絡，衛教專業人員會與你討論調整方案（申請網址）。」

請繼續往下閱讀...

讚美同事貼心，同事竟不好意思的說：「這不是我寫的，是學校要求所有教授都要公告在課程大綱。」他接著問，「之前在台灣求學過程中有這樣的制度嗎？」

儘管台灣身心障礙者保護法有保護身障者的教育權利，不過認定門檻是「積極治療後仍失能或長期失能者（一年以上）」。

相較之下，美國二○○八年障礙者法案修法，已擴大障礙定義：不論先天或後天，短期或長期，發作中或是病情已減輕，甚至申請當下無症狀，但在生病期間仍會嚴重影響生活（如學習、集中注意力、照顧自己）都算是障礙。比如說，憂鬱症患者因為服用藥物可以緩解症狀，但需要付出時間調適病情，而近視很深的同學閱讀考卷可能更耗時。

借鏡華盛頓大學的教師指南，類似〈台大〉憾事應可避免。首要的作法是建立「專業第三方」，不能期望單靠教師關懷來普渡學生障礙，校園需要心理與健康專業人員，作為窗口評估調整方案，學生不需說服老師。第二，資源管道應普及和透明，障礙服務和心理諮商應能直接上網或電話申請，老師可將辦法附在課程大綱、在課堂提供心理疾病普遍的數據事實，讓學生知曉心理壓力與身心疾病都很正常，鼓勵尋求資源協助。希望不久的將來，台灣能修法讓這樣的制度擴大到全台大專院校，讓學習更多元、更無障礙。

（作者是大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法