自由廣場》74國調查談境外招生

◎ 洪志衛

日前教育部公佈一一一學年度大專校院註冊率，多達十九校的註冊率已低於六成的「淹水線」，少子化的嚴峻事實再次衝擊高教界，連部份國立大學也逐漸感受到生源減少所帶來的挑戰。

對於受到少子化海嘯衝擊劇烈的學校，有專家建議除了盡速保存優勢科系外，積極開拓境外學生也是當務之急。然而，我們是否足夠了解全球境外學生的留學需求，從而凸顯臺灣高教優勢呢？

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筆者任職單位在去年進行了全球境外學生線上調查，統整七十四國超過二千名尚未出國留學的境外學生意見，有幾點發現，值得參考。

首先，境外學生在選擇大學時，近四成欲攻讀學士，最看重的除了提供獎助學金等財務支持外，全英語課程及符合需求的系所課程，是另兩項重要的決定性因素，學校聲望則落此之後。

再者，符合境外學生需求的系所課程，主要集中在商管、農林漁業獸醫、醫療公衛、工程營造，及資通訊科技，合計超過七十五％，而這些科系都是臺灣各大學，尤其是科技大學向來的優勢領域。

第三，就學期間與畢業後就業機會，亦是影響境外學生選擇留學國及學校的關鍵。他們認為，相較其他國家，臺灣的生活費與學費是較可負擔的。

上述幾點，筆者認為皆是各大學校院在制定境外招生策略時，可以展現的亮點，並值得進一步思考、規劃。

對全球廣大的境外學生而言，不是每個人都追求高排名的國際名校，他們更多是關注出國留學，能否符合自身學習規劃未來職涯發展。

對於境外學生的需求，我們該如何回應並鼓勵他們來到臺灣？筆者認為，臺灣各大學校院多具備境外學生所需的課程，也有高品質教學與學習環境，若能提供更多學士學位的全英語課程，將可大幅提昇他們來臺誘因。此外，境外生如何適應臺灣的生活環境，語言將是關鍵，對此也需要納入華語教學的通盤規劃，政府也應對科技大學的國際化發展給予更多支持。

面對少子化浪潮，境外招生確實是大專院校開拓生源的方法之一，除了傳統的招生管道之外，積極運用數位科技等方式，開拓藍海市場，對接到過去較難觸及的國家生源，也將會是臺灣高教在這場少子化危機下，境外招生的轉型契機。

（作者為臺灣國際文教創新交流協會執行長）

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