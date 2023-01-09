社論》強力反擊認知戰謬論

台灣防疫績效良好，經濟、產業蓬勃發展，去年全國稅收預估將超 徵四五○○億元。（資料照）

台灣防疫績效良好，經濟、產業蓬勃發展，去年全國稅收預估將超徵四五○○億元。其中，扣除應分配給地方政府的七○○億元，中央政府可以運用的三八○○億元，將以一○○○億元額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼；另外一○○○億元則啟動「加強韌性經濟方案」，減輕人民的生活壓力，協助傳統產業、農漁業、觀光業。剩餘的一八○○億元除了保留四○○億元以備不時之需，一四○○億元將普發現金與國人共享，每人發放六○○○元，而低收入戶每人全年每月加發七五○元、中低收入戶每人五○○元。超徵稅收如此分配，堪稱面面俱到，雖未必完美，但也發揮了最大的關照面，卻仍引起藍白政客批評、謾罵，意圖使一樁美事變成壞事。

去年民進黨以全球防疫典範與經濟大幅成長的政績作為選戰基本面，卻意外挫敗，其中一項公認的敗因即是認知戰的潰敗，使得政府為人民所做的每件好事，都被扭曲抹黑，加上執政者缺乏強力論述，與為政策辯護的積極作為，造成積非成是，黑白顛倒，更醞釀出龐大的民怨。此外，防疫固然繳出好成績，高科技供應鏈也大賺其錢，但三年大疫仍重創弱勢與基層民眾，若政府的施政不能讓其有感，民眾自然失去支持的熱情，才導致投票率低落，執政黨候選人挫敗。因此，當去年稅收超徵四五○○億元時，多數執政黨政治人物紛紛呼籲廣發現金，展現政府照顧民眾之心，將經濟成果與全民共享。而在輿論沸騰之際，蔡總統則提出全方位分配方案，一方面照顧真正的弱勢族群，補貼油電，提振產業，一方面也讓國人領到部分現金，感受到政府的溫暖。

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其實，每年稅收有超徵或短徵，係由經濟表現而定。超徵是實徵數超過預算數，乃經濟成長優於預期，造成稅收大幅增加，並非藍白政客所指控的「政府利用各種不當制度超收人民的納稅錢」。稅收超徵產生的財政盈餘，首應用於還債，或者照顧特定弱勢族群，而非對民眾廣發現金，方可建立國家財政的健全。反之，稅收短徵出現財政赤字，政府必須舉債支應，以待經濟復甦稅收增加時趕快還債，而對人民加稅則是下下之策。換言之，此次廣發現金與全民共享，絕非所謂「還稅於民」，而是因應三年疫情的特殊情況，為了讓民眾有感的施政作為，乃是一種感性的決策。不過，藍白政客既已嚐到以認知戰打垮民進黨的甜頭，便乘勝追擊，對於民進黨政府的任何決策，都會展開慣性的、無厘頭的「為反對而反對」模式，發放六○○○元便是一個最佳的打擊標的。首先，硬抝超徵是超收，意圖塑造民進黨政府拚命掏空人民錢包的錯誤印象。尤其，去年稅收超徵其實等於肯定台灣的防疫與經濟，這顯然有力戳破有些政客說超徵不是政績，而是行政失靈的胡言亂語。遺憾的是，頭腦不清的特定執政黨立委也跟著學舌，而藍白批評者之中也擁有會計專科者，如此背離專業的談話，令人匪夷所思。尤有甚者，反對黨對不發現金罵；發現金也罵，真不知彼等的非理性批判將伊於胡底！

坦白說，稱許超徵歸功於台灣防疫與經濟表現，會造成過去一直否定台灣的認知戰破局，因此藍白只有極盡所能對稅收超徵抹黑、批評，才能口徑一致，繼續胡鬧。然而，台灣的防疫被藍白政客批判得一無是處，但是，中國的防疫從三年之久的封控、清零，卻在毫無準備下徹底放開、躺平，造成數億人感染與大量死亡，甚至在一月八日起更全面開放中國人出國。依據目前中國人陽性率之高，此舉無異向全世界「放毒」？這種居心叵測的開放出國政策，已經引起歐盟、美、日、韓等國的關切。藍白政客對防疫第一的台灣極盡醜化之能事，但對中國一敗塗地的防疫卻不敢稍有批判之聲，這印證了認知戰不問是非的惡劣本質。

認知戰是新形態的戰爭，用意在不戰而屈人之兵，以及從敵人的堡壘內部加以摧毀。當前中共一方面以軍機艦擾台，加劇精神上的威脅，欲打破國人的心理防線；另一方面則發動認知戰，透過假訊息、扭曲、抹黑，在平台上的同溫層渲染散播，彷如傳染資訊病毒一般，企圖瓦解國人的抗中免疫力。而民進黨早年奮起時，宣傳戰是其強項，攻防之間令人印象深刻；但不可否認的，民進黨執政後，宣傳戰弱化，論述蒼白，與競爭對手的論戰常流於「溫良恭儉讓」；甚至天真的認為「謠言止於智者」、「是非公道自在人心」，殊不知智者畢竟不是大多數，而部分民眾並不關注重大議題，甚至群聚在同溫層的平台接受片面的訊息，若不對一些錯誤訊息、 荒謬言論提出駁斥、澄清，往往只會落到「三人成虎」的下場，導致政府威信盡失，選戰也就失利。總之，中共、藍白進行認知戰的最後目的，是在摧毀台灣的心防，心防一旦潰決，台灣可能不保，這是民進黨政府必須堅決對抗認知戰，強力與即時反駁謬論的原因。只有中共的認知戰失效，台灣的安全才能確保。

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