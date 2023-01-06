自由廣場》從「東美院」看老屋活化

◎ 王錫璋

台北市的老房子文化運動，推行了近十年，的確使許多政府沒有經費修繕的老屋，獲得重生。過去文化局都規定出資業者要經營文創業務，其實真正文創業務不多，大都以餐飲為主。但業者要回收修繕成本及付租金、地價稅…等，餐飲價格實在不親民。

最近，筆者居家附近的兩棟台大舊宿舍老屋修復的「東美院」又是一例。「東美院」是牯嶺街六十巷四號，昔日哲學系方東美教授，和六號商學系教授劉南溟兩棟老宿舍聯合整建完成的，前者為歷史建築，後者為市定古蹟。然而老屋新生，一般民眾卻很難進入，除非先預約要品茗（六百元以上）或訂席（懷石料理，數千元），否則大門深閉，連要看個庭園，也常遭阻。這並非文化局要活化老屋，深化民眾歷史情懷的本意吧？

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其實以前的例子也不少。如以台北市政府舉例說考核表現優異的樂埔町老屋而言，一套午餐，價格總在千元以上，非一般市民所能負擔。陽明山的美軍俱樂部，價錢也不便宜，吃不起的民眾，只想進去參觀一下，卻有一定的限制時間，讓民眾為免白跑一趟，只好花錢進去點一份餐飲。林森北路一家老屋活化了，賣的也是昂貴的義大利餐飲為主。

總之，老房子活化了，卻經常變成貴族式的餐廳，這應非文化局本意。但業者打著要維護費、要租金、要繳地價稅…等理由，就得經營不親民價格的餐飲店。

其實，老屋活化，也有企業把它當成公益事業在經營的，像臨沂街的文房公益圖書館就是，免費讓民眾去閱讀書刊。我們不期望每個經營者都如此大器，但假如政府活化放寬了，租金、稅金減免了，記得服務和價格也要親民些，別貴族化了才是。

（作者為前國圖編審，台北市民）

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