自由廣場》學生健檢紅字遽增的原因

◎ 林政武

學校的健康中心，每個學期都會替學生做身高、體重以及視力檢查，然後發放通知單給學生家長，針對不在標準值內的項目，透過飲食控制、多運動以及配戴眼鏡去做調整、補救。

這些年來教育部對於學生的健康促進，也做了許多努力，基層學校拿到經費，利用各種場合做衛教宣導、辦理運動競賽、潔牙運動及望遠凝視，提供各式各樣的誘因，包括記功嘉獎、積點換獎品等等，無非希望好好守護孩子們的健康。但看到孩子們的健檢通知單，我的臉都綠了。

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以筆者任教班級為例，全班體重和視力在標準值內的比例不到十五％。體重過重的原因很簡單，以前學生放學後是留在球場打球，現在學生放學後是打開手機相約團戰，大家都知道使用3C產品，每卅分鐘要休息十分鐘的常識，然而不要說孩子們，大人本身自己可以做得到的又有幾個？我擔憂的是，大人可能到了卅幾歲才開始重度使用手機，幾年過去就可以感受到後遺症的痛楚，眼睛酸澀、頸椎病、心靈空虛等等，而這些孩子年紀輕輕就踏上這條折磨自己身體的不歸路，我實在無法理解才國小、國中就讓孩子擁有手機的父母，心裡到底在想什麼？

目前國中校園禁賣含糖飲料，也沒有福利社，但學生自成小型福利社，洋芋片、魔芋爽、手搖飲，很快地塞滿回收桶跟垃圾桶，然後營養午餐卻不吃或嫌難吃。網路世代的孩子，物質條件不缺，鎮日耽溺於五光十色的網路世界跟垃圾食物，五體不勤，體育課跑沒幾圈就臉色發白，氣喘吁吁。這些都是國家未來的主人翁，年紀輕輕就可以預知，等著他們的未來，是三高慢性病、眼睛病變、低頭族症候群。

筆者每學期發放健檢通知單，總是苦口婆心地提醒孩子們這些紅字的嚴重性，但效果有限，很多政策家長不配合，就事倍功半。大人是成熟的個體，要對自己的行為負責，孩子年紀還小，有必要在手機使用這一塊嚴管。現在不做，等到這一批孩子成為百病纏身的大人，就來不及了！

（作者現職國中教師，台南市民）

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