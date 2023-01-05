自由廣場》台灣是強國的夥伴 不是棋子

致趙少康、侯友宜們

◎ 于則章

國民黨在七十四年前從中國竄逃到台灣後，可說是一直倚靠台灣海峽天險以及強迫台灣年輕人當兵與美國的核子保護傘讓政權得以苟安。而今，國際局勢丕變，美、日、印度、澳洲以及歐盟等國家紛紛發現到台灣的價值與重要性，從而重新檢視對台政策，讓台灣的國際地位逐漸攀升，美國甚至制定一連串的法律來強化台灣的安全保障，國民黨卻反倒態度一百八十度大轉變，天天叫囂說台灣「不要當強國的棋子」，甚至於連一向說話四平八穩、輕鬆獲得高票連任的新北市長侯友宜，日前也在元旦跟人學舌說起這一句話，讓「戰鬥藍」發起人趙少康聽了龍心大悅，說侯友宜跟他「心有靈犀一點通」，還點名國民黨黨主席朱立倫必須向他們看齊，並強調「美國有美國的利益，中華民國有中華民國的利益」。

事實上，如果當年兩蔣像趙少康這些「戰鬥藍」那麼有骨氣，堅持不做「強國的棋子」的話，恐怕中華民國早就不存在了，更遑論有啥利益可以拿來跟美國叫板！因為當年在國民黨堅持「漢賊不兩立」的零和思維下，全世界各主要強國才不跟你國民黨玩自愚愚人的「國王新衣」的虛構主權遊戲，紛紛捨棄沒有統治整個中國領土的中華民國，轉而承認中華人民共和國，唯一例外的就只有美國，在聯合國大會作成第二七五八號決議後，還撐了八年才捨中華民國、承認中華人民共和國。其後還通過《台灣關係法》繼續維持軍售台灣。除了沒有正式外交關係外，還是給予台灣等同主權國家的地位，讓台灣維持實質的獨立，讓台灣經濟得以持續繁榮，進而轉型成民主國家。

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近年來，中國與美國、日本、澳洲、印度以及歐盟等主要強國對立日趨尖銳化，中國對台灣的政治打壓與軍事威脅日益嚴峻，美國除了制定包括《台灣旅行法》以及《台灣保證法》等來保障台灣的主權與安全，甚至於還將無償援助台灣百億美元，以強化台灣的軍事實力。日本也在近兩年的防衛白皮書中明確提到「台灣情勢的穩定對日本安全保障和國際社會的穩定至關重要」，「透過武力改變現狀是世界共通的問題，日本將與同盟國美國、友好國家和國際社會合作，進一步密切關注相關趨勢」，清楚落實日本前首相安倍晉三生前所再三宣示的「台灣有事就是日本有事」，形同將台灣實質納入美日集體防衛體系內。相對的台灣的「護國神山」則是到美日兩國設廠，補足美日兩國在半導體生產供應鏈的缺漏，連遠在地球另一端的歐盟也宣布台灣是他們的半導體生產盟友。

由此可見，台灣是美日與歐盟等強國唇亡齒寒禍福與共的戰略夥伴，趙少康與侯友宜們卻無視於近年台灣在國際地位大幅提升的事實，還故意把台灣貶抑為「強國的棋子」，實在是用心險惡！

（作者為公務員，台北市民）

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