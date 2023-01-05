自由廣場》18歲的你，小心「先買後付」風險！

◎ 李儼峰

民法下修成年門檻生效，高中、大學生一旦滿十八歲就已成年，具有完全行為能力。此後「小大人們」想要進行商業交易，都可以自己全權作主。同學及家長們是否已作好準備？

生意人在商言商，靈活的商業頭腦不會錯過修法背後潛藏的商機。在新舊法銜接期間，有個新興消費金融議題「先買後付」(Buy Now, Pay Later)，與「成年」下修的連鎖效應，值得密切關注。

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首先，在消費權益之保護，「消費者保護法」授權由行政院消費者保護會公告的各行業「定型化契約應記載及不得記載事項」，乃是突破企業經營者所擬不平等定型化契約條款的關鍵，卻較少人知，值得校園法治教育廣為推廣。

大至預售屋、汽車買賣，小至時下流行的健身中心，官方都制定了「定型化契約應記載及不得記載事項」。一旦公告為「應記載事項」條款，儘管業者原本並未擬訂該條款，依法仍直接構成契約內容；若公告為「不得記載事項」條款，縱使業者訂入定型化契約條款，仍舊無效。最常見的消費糾紛是解約及退款，業者常提出較苛條件、索討過高解約金。唯「定型化契約應記載及不得記載事項」已有規範，消費者只需稍加查閱，即可維護權益。

但邇來市場出現「先買後付」模式，不需信用卡即可分期付款，類似短期融資。資力審核、授信額度都較寬鬆。當發生消費糾紛，消費者理論上雖可依照「應記載及不得記載事項」主張解除或終止契約及退費權利，但「先買後付」支付業者介入後所形成的三角關係，大大增加了主張權利的現實障礙及不便。最後消費者常自認倒楣，賠錢了事！因此「小大人們」簽約時務必要求足夠審閱期間，並留執契約正本。

更值得深思的問題是，若無自制力，「先買後付」恐致過度消費，終無力支付而信用破產。十八歲很可能尚讀高中，是否已能充分理解「信用不良」紀錄的影響深遠？政府應肩負政策宣導之責，否則年輕學子「先買後付」，恐將不自覺承擔過高的法律與財務風險。

「十八歲成年」剛上路，背後潛藏的各種議題才將開始，值得社會各方多加關注！

（作者為執業律師，台北市民）

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