社論》民主提升需要進化的公民

柯規蔣不隨，新官上任恢復重陽敬老金。黃珊珊稱，開支票發錢也許可以得到選票，但不負責的政策，將會是下一代的沉重負擔。基隆市的負擔更重，謝國樑青年電動機車支票，每台由市府補助三萬，並向中央爭取補助一萬，每月交貨一千台，四年打造五萬台。如今當選，兌現成了頭上的懸劍。另，國庫超徵稅收，四千五百億，跨黨派高喊還稅於民，最好直接發現金。昨天，蔡英文總統表示：中央可運用的三千八百億，其中一千億額外撥補勞、健保基金、增加電價補貼、平抑物價，一千億啟動第一波「加強韌性經濟方案」七項措施，另外一千八百億，除了預留一筆錢因應不時之需，將保留一定額度發現金，全民共享。

小英的折衷辦法，值得肯定。但民眾的期待值，被撩撥起來了，不知能否滿意。在野者不必負責，福利支票滿天飛，執政者當家方知持家苦，相形之下難免顧人怨。整體上亦復如此，在野者以負面策略操作，下架執政的對手，而非以正面政策訴求，爭取選民將自己上架。可以想像，不論哪個政黨執政，不可能百分之百盡符民意，選民對自己的利益受損更是敏感。若選民被負面操作牽著鼻子走，很容易對執政者的評價失去平衡，滿意感都淡忘了，不滿意情緒上升。同時另外一種觀感也會油然而生：誤以為會罵人的比較行，不如讓他做做看。更嚴重的是，完全忘了現在罵人的人，以前執政成績可能比現任更糟，而且當年被選民唾棄的原因至今沒有改善。這就形成一個很荒謬的現象，亦即，往往不是哪個候選人打敗哪個候選人，而是選民自己打敗自己，現在的選民打敗兩年、四年前的選民。頭家如此健忘，藍白綠政客，恐怕會竊笑─這樣的頭家根本就是自以為是主人的奴隸！

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民主這條路，台灣走了三十年，定期選舉，政權和平轉移，仍是目前的主要成就。然而，民主不是只有選票，表達頭家的好惡而已。民主是一個公共領域，必須尋求共同體的最大共識，促進共同體的最大利益，從而保障個人各方面的權利，包括產業經濟發展，促進就業所得。公共領域，若由極端私益來思考，就會出現焚化爐、殯儀館、發電廠等必須設立，卻不能經過我家的矛盾。這對公共政策的制定與執行，帶來了民選政府極大的考驗。它也說明，隨著民主實踐成為日常，公民意識、公民責任、公民理性等，應該受到充分的討論，尤其在選舉期間。有人說，有怎樣的選民，就有怎樣的民意代表、行政首長，頭家沒有進化為公民，縱容政客的結果，便是優質民主遲未出現，只能繼續羨慕民主成熟國家。

近年來，尤其是過去一年，民主世界無不關注台海安全穩定，原因眾所皆知。一言以蔽之，台灣是一個危機中的民主。經過三十年的經驗，我們也許已經免於若干第三波民主化國家倒退回威權體制之覆轍。最大的危機來自，對岸專制中國一黨專制者，處心積慮要摧毀民主台灣，納入其霸權夢的板塊。二○一六，二○一八，二○二○，二○二二，台灣的民主劇烈震盪，從九二共識到抗中保台，每兩年便像雲霄飛車那樣巨幅起落。而選舉的民意如急湍，不同程度夾雜著民生議題所造成的民怨，甚至有對岸刻意的認知戰介入。克服這種民主的危機，有賴二三○○萬人集體提升視野。覆巢之下無完卵，主權與民生必須兼顧，這是所有頭家、朝野政黨、執政者手上緊握的平衡桿。

多次明示協防台灣立場的拜登，上週簽署二○二三國防授權法案，其中包含對台五年內提供最高一百億美元無償軍事援助、二十億美元軍事貸款。台灣的矽屏障，也因美國半導體去中化而強化。我國的經濟，則因早已降低投資中國風險，而安度過去三年的疫情衝擊，但烏俄戰爭又帶來新挑戰。凡此，我們的民主之路，自然增加了新的風險。民主選舉，政黨輪替，這是台灣頭家的幸福。但別忘了，選舉只是工具，目的在於促進各政黨良性競爭，以捍衛主權、福國利民的政策一爭高下，讓頭家選出同時有利於我們的共同體與所有成員的人執政。台灣過去的威權統治，中國現在的一黨專政，跨越時空地警告我們：如果大家不能與時俱進、慎思明辨，任令政客負面競爭、惡性循環，最後只能挑選比較不爛的蘋果，那麼，政黨輪替不僅不能帶來善的循環，而且，以目前的內外情勢來看，甚至還有埋葬民主、自毀前程之虞，豈可不慎。

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