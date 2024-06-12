天將奔烈》菸品與煙品：我們距離務實納管還有多遠？

法，貴在務實。一方面將傳統燃燒式紙菸的口味盡可能地趨嚴管制，一方面又不願意正視電子煙自由流通市場的事實。這部不切實際、漫步於反菸者極樂世界雲端的《菸害防制法》5.0版，已需要全體國民好好冷靜思考、共同面對的時候了。

羅承宗／南臺科技大學財經法律研究所特聘教授兼所長

不過就是去年2月中旬，《菸害防制法》5.0版才又修正公布。伴隨著衛福部預定於今年下半年召開每兩年一次的菸品健康福利捐（簡稱菸捐）審議會，又有反菸團體高分貝倡議又要大幅調高煙捐，並稱將相關款項交政府統籌運用於國人健康促進、健保癌症及罕病新藥補助及長照業務等云云。

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菸品健康捐性質上為特別公課，其開徵的公課群體與支出目的間，本來就該有實質合理正當關連性，否則即逸脫特別公課制度存在的意旨。此已是財稅法領域長期肯認的通說。至少就法而論，非因吸菸所導致的癌症、罕病、老人長期照護本與吸菸毫無關連，不該被恣意地列為菸捐補助對象。遺憾的是，就在法理欠缺、反菸團體大聲量倡議下，《菸害防制法》越修越嚴格、越修越不合理、越修越跟常民社會現況脫節。

整體來說，《菸害防制法》5.0版把菸品分為三大類，傳統燃燒式紙菸、加熱式菸品以及電子煙（類菸品）。首先，傳統紙菸雖仍繼續存在，但是增列菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物（本法第10條）規定。要注意的是，這裡講的添加物不是食安法領域概念，而是將花香、果香、巧克力、薄荷等這些吸菸者個人不同偏好的口味，列為鎮壓取締之列。這個國家，一方面允許人民可以喝鳳梨口味的啤酒，卻不能吸鳳梨口味的菸，實在莫解。

傳統紙菸雖仍繼續存在，但是增列菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物（本法第10條）規定。諸如將花香、果香、巧克力、薄荷等這些吸菸者個人不同偏好的口味，列為鎮壓取締之列。（路透社）

其次，加熱式菸品乃時代必然發展，《菸害防制法》5.0版予以開放這點，固然嘉許。不過衛福部「健康風險評估審查」的牛步化，導致迄今沒有任何一款加熱菸取得核准。當然，再嘲笑官方遲鈍延宕之餘，市場終究還是會找到自己的出路。在供需法則下，吸菸者還是可在街坊商店裡購買到所需的加熱菸。不然飛去日本一趟適度補貨，難度也不至於太高。至於因為衛福部審查延宕導致的健康捐損問題，財政部似乎也沒有太大的反應。

由於衛福部「健康風險評估審查」的牛步化，導致迄今沒有任何一款加熱菸取得核准。（路透社）

最後，被《菸害防制法》5.0版完全鎮壓的電子煙，本質上跟菸草無關。放在「菸」害防制的法律框架下被一併納管，本來就有邏輯誤謬。而法條所使用的官方用語「類」菸品，這裡所謂「類」的使用，其實也意味著立法者也知電子煙根本不屬菸品。與兩年前交通部把接駁的遊覽車稱為「類」火車，荒誕邏輯如出一轍。撇開用語不談，相較於傳統燃燒式紙菸、加熱式菸品這種使用菸草的產品價格較高，電子煙係將液體煙油轉化為蒸汽，市場價格可以相當便宜親民。使用的客群實則與傳統燃燒式紙菸、加熱式菸品並不一定相同，供需市場上有一定的愛好者。《菸害防制法》5.0版完全鎮壓電子煙，其結果就是因官方執法力道有限，導致抓不勝抓、罰不勝罰，電子煙依舊在市場上容易取得。從國民健康的觀點來說，本應該也一併進行「健康風險評估審查」、務實納管的液體煙油，就在衛福部完全否定且鎮壓下，市場上流通的液體煙油乃至於電子煙，形成完全黑市化。對於維護國民健康而言，難道這個是衛福部層峰想要看到的結果嗎？

從國民健康的觀點來說，本應該也一併進行「健康風險評估審查」、務實納管的液體煙油，就在衛福部完全否定且鎮壓下，市場上流通的液體煙油乃至於電子煙，形成完全黑市化。（路透社）

法，貴在務實。一方面將傳統燃燒式紙菸的口味盡可能地趨嚴管制，一方面又不願意正視電子煙自由流通市場的事實。這部不切實際、漫步於反菸者極樂世界雲端的《菸害防制法》5.0版，已需要全體國民好好冷靜思考、共同面對的時候了。



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