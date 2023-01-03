自由廣場》還稅於民 花著插頭前

◎ 李月治

去年稅收超額徵收，朝野立委紛紛建議要普發現金或消費券，還稅於民，但蔡總統元旦談話，表示錢要花在刀口上「這個決定不容易，請國人能夠理解」。各界解讀超徵的稅收不發現金了，還稅於民無望，而這個艱難決定讓不少民眾失望至極。連假前，有同事還興高采烈地說「政府春節前可能普發現金喔，真好，終於可以開開心心過個好年」所謂沒有期待就沒有傷害，但蔡總統先前還強調超徵稅收要全民共享，大家都以為要普發現金了，如今期盼落空，猶如眼巴巴盼著過年領紅包的孩子，卻沒想到父母改口說今年不發了，那種失落可想而知。

政府能夠超徵這麼多，表示台灣有錢階級所在多有，但根據去年十二月底主計總處公布最新薪資中位數，去年平均總薪資六十七萬元，卻有六十八‧三一％的受薪階級，他們的薪資少於平均薪資，有四百多萬人每月收入不到四‧二萬元。這說明台灣經濟有在成長，但財富集中在少數人手中；有些賺錢企業不願意和勞工分享經濟果實。民進黨立委管碧玲日前也說，台灣人要工作廿一年不吃不喝，才能買得起一戶房子。蔡總統還表示要拿稅收錢補貼房貸族，但付不起頭期款買房子的無殼蝸牛比比皆是，財富分配嚴重不均，加上貧富差距日益擴大，加深底層階級的相對剝奪感。

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創造台灣經濟成長果實的是廣大勞工，政府若能在過年前普發現金，等於間接把原本不願意分享經濟成果的企業，該給員工的紅利還給員工，減輕相對剝奪感。錢確實要花在刀口上，人民就是那個最實在的刀口。有一句台灣諺語：「花著插頭前，毋通插後壁。」疫情還看不到盡頭，萬物齊漲，景氣冷颼颼，春節前那個熱騰騰的紅包格外有意義，救急也就窮，可以讓民眾買新衣，購置年貨，同時刺激消費和景氣，人民最有感。否則超徵的稅收若延後等到總統立委大選前才發放，不僅會落入在野黨「選前大撒幣」的口實，民眾也不會買單。

（作者從事服務業）

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