自由廣場》3800億，這樣用！

◎ 林柏寬

新年第一天，蔡英文總統發表元旦談話，對於外界頻頻要求將二○二二年超過預算的四千五百億稅收當紅包發給民眾，小英總統明確表示，在全球經濟高度不確定的此刻必須未雨綢繆，作為負責任的政府，預計將多出預算的四千五百億元做妥善規劃。扣掉分配給縣市的七百億，中央還剩下三千八百億，將分四部曲使用：第一部曲一千億，用來撥補勞健保基金缺口、電價補助；第二部曲一千億，要減輕人民在生活住行的壓力、協助傳統產業；最後的一千八百億，是第三部曲，還得因應嚴峻的經濟情勢，發錢發券給民眾，是最後一部。

筆者認同小英總統持家的辛勞與負責任的想法，但三千八百億可以這樣用，民眾會更有感。

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首先，台灣人滿意度高達九成、屢屢榮獲全球醫療保健指數冠軍的台灣健保，年年收支短絀，一○九年短絀金額高達六七六億元，一一○年因為費率調漲則為一七六億元，安全準備金僅剩九一六億元，以安全準備金填補健保財務缺口的日子即將來到。

既然如此，筆者認為中央結餘的三千八百億應該至少挹注一半以上在健保基金，讓台灣民眾的健保費率可以穩定數年不再調漲，就是最有感的政績。正因為健保人人需要、人人都會使用，將多餘的稅收直接用在人民身上，比發現金還要有感。

其次，勞保基金或是電價補助都應該回到市場機制，「使用者付費」才能讓政策長久。勞保基金或是電價虧損，就應調整費率達到損益平衡，使用者付費讓大家更珍惜勞保基金或節約能源，而不是用國家公帑行補助之實。至於平抑物價或是協助傳統產業發展的經費，政府公部門早就有相關預算，實在不該混為一談。

最後，那三千八百億的另一半經費該如何使用？筆者建議，隔年的所得稅直接「還稅於民」，讓每個人都可以經由減稅或退稅享受台灣豐饒的經濟成果。不必再吵要發現金還是發紙本券，不必擔憂普發現金無法刺激消費，也不用浪費印製紙本券的成本，人民繳稅時有感，更能體察政府執政的用心。

（作者為國中教師，台南市民）

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