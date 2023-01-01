自由廣場》香港製造vs.中國台灣製造

◎ 陳永昌

二○二○年六月底《港版國安法》生效後，以香港不再享有高度自治為由，認定香港不應擁有與中國不同特殊待遇，美國前總統川普簽署行政命令，撤銷香港特殊地位，要求香港進口美國產品標示由「香港製造」更改為「中國製造」。香港啟動貿易爭端解決機制，世貿組織WTO裁定日前出爐：美國此舉構成不公平歧視，不符合「對國家安全構成威脅」豁免範圍。

美國向來主張國家安全爭議不屬於世貿組織仲裁範圍，美國貿易代表戴琪表示，拒絕接受WTO裁決，不會撤回對香港產品來源標記規定。中共喉舌《環球時報》批評：香港單獨關稅區地位是經中國政府同意，通過基本法確認，由WTO多邊規則確立的；該報社評強調：WTO判決戳穿了「美式國際規則」。

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北京當局一根手指頭指責美國時，另外四根手指頭正指著自己！有別於美國政府頒布行政命令光明正大要求變更標記規定，中國經濟霸凌則是偷偷摸摸檯面下小動作不斷。

去年八月美國眾議院議長裴洛西訪台，中國報復措施之一就是刻意刁難台灣產品或零組件通關，先是要求相關文件標註「中國台灣」，再加上三不五時卡關要求加註「中國台灣製造」，若不就範則可能全部退運，廠商往往被迫自我審查默默改標。「中式國際規則」漠視台灣作為世貿組織個別關稅領域締約國身分，混淆視聽把「台灣製造」移花接木為「中國台灣製造」，北京當局所作所為就是典型雙重標準。

香港身處美中兩國地緣政治角力最前端，美國政府暨國會正全面盤點香港特殊待遇地位，取消產地標示「香港製造」只是其中之一。有國會議員提案剝奪香港駐美國經濟貿易辦事處（HKETO）官方地位與待遇；也有國會議員主張，應該減少香港在世貿組織與亞太經合會APEC投票權利。

在央視慶祝主權轉移特別節目中，香港歌手張學友講出一句「香港加油」，遭中國網友攻擊；連香港藝人自我介紹提到「我是香港的」，也被小粉紅出征，留言要求「請把中國加到前面」。「香港」二字淪為敏感詞，「香港人」或「香港加油」會觸動十四億中國人脆弱玻璃心。

美國打算忠實反映香港情勢變遷，北京當局堅持「香港」單獨標示不可動搖，卻將「中國香港」四字無限上綱到民族大義國家尊嚴，還波及「中國台灣」一併納入清算範圍。「中式國際規則」才是一切混亂的來源！

（作者為企業專業經理人）

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