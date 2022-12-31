自由廣場》支持修法促進新建綠能屋頂

◎ 高茹萍

立法院在本會期再生能源發展條例修法，規範新建、增建及改建屋頂應裝設一定比例太陽能的修法內容，在面臨氣候變遷、以及能源危機的時代環境考驗中，在許多進步城市早就訂立相關強制屋頂設置太陽光電相關規定，以減緩城市所面臨的熱島效應、能源短缺以及解決環境污染等問題，不過很遺憾在立院審查的過程中受到一些質疑。筆者認為，修法過程遭遇的質疑都值得參考，如：應明訂屋頂的規範範圍，一定比例的明確佔比，此規範是否有查核機制？是否有罰則？是否屋頂仍有其他空間需求等都值得繼續探討。不過大方向而言，我國應該參考先進國家經驗，不只應該規範新屋頂應裝置綠能設施，也應該想辦法簡化申設流程、增加財稅誘因，鼓勵既有屋頂裝設綠能設施，其理由如下。

一、可減少建築成本：目前我國躉售電價大約5%投報率，新設建築或是屋頂翻修之既有建築，如果裝設太陽能躉售，其實可以減少建築成本。

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二、可以減少空調電費：我國位於亞熱帶，大部分的天氣都炎熱需要空調，屋頂安裝太陽能，可以為建築物減少日曬，減少空調用電的電費。

三、可做為緊急電源：我國多颱風與地震，甚至無法排除中國侵略的風險，安裝太陽能，若搭配儲能設施，遇到電力系統有狀況，可以做為民生或是災防的緊急電源。

四、增加就業機會：小規模的綠能屋頂施工施工過程中，會需要很多的專業工程人才，未來幾年經濟可能衰退的狀況下，可以增加許多就業機會。

五、促進人民支持減碳政策：面對國際減碳壓力，外銷導向的台灣產業必須積極減碳符合國際趨勢。而政府減碳政策需要全民的支持，一般家戶屋頂安裝綠能設施，人民可以因此得到收益，就會更支持淨零碳排的政策。

六、創造建築節能市場：建築節能是未來趨勢，其能源效率可能可以成為決定建築價值的因素之一，裝設綠能發電等設備可提高建築能效，搭配未來建築能源標章制度，也可以創造建築節能的相關產業經濟機會。

七、改善屋頂景觀：國際觀光客普遍認為台灣鐵皮屋頂景觀不佳，若可透過綠能屋頂的經濟效益，促進屋頂翻新，除了上述效益之外，也可逐步改善我國鐵皮屋頂景觀，尤其是目前已經有浪板或是瓦片造型更佳的太陽能板。

八、增加能源自給率：我們從俄烏戰爭中應該可以學到過度仰賴集中式電網的風險，尤其是城市人口密集，用電需求高的情況，如何提高城市能源自給率，以減少電網遭受攻擊所造成的電力短缺風險。

九、為居民減少申設綠能的困難：在目前都會型屋頂申設太陽光電，常因為需要取得居民同意耗費太多時間成本而成效不彰，如能在新建改建時就將太陽光電設計進建築中，不但減少居民的溝通及申設時間，又可提高房屋的加乘光電效益。

國際上規範或獎勵屋頂安裝綠能的案例很多，如柏林決議2023年開始，所有新建物或翻修屋頂面積超過50平方公尺者，屋頂表面積需規劃30%覆蓋光電設施，台灣在這部分落後先進國家許多，我們呼籲各界多多支持，也希望此案在國會應該要加速推動。

（作者為台灣再生能源推動聯盟秘書長）

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