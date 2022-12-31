自由廣場》韓國總統今年兩次特赦有感

◎ 張惠博

南韓總統尹錫悅二十七日敲定年終特赦名單，前總統李明博在二十八日凌晨零時恢復自由身，不僅免除剩下十五年刑期，尚未繳交的八十二億韓元罰金也一筆勾銷，並恢復公民權。此外，多名保守派政治人物也獲釋、復權，對明年國會選舉及未來政界影響、李明博是否公開對國民談話皆受關注。韓國政府這次敲定一三七三人的特赦名單，是尹錫悅今年五月十日上任後的第二次特赦，繼上次特赦當時三星電子副會長李在鎔等財經界重要人士後，這次則對九名政界人士、六十六名公職人員免刑、減刑或復權。相關政府官員堅稱名單是根據「團結與均衡」原則選出，與尹錫悅本人是否曾主導調查無關。

曾有報導分析，自一九八○年代以來，韓國歷任總統卸任後，幾乎無一倖免於牢獄之災或官司之禍，包括：全斗煥因叛亂與受賄罪受審，原遭法院判處死刑，然後被韓國最高法院減為無期徒刑，最終因金大中上任後的特赦出獄。其後的總統盧泰愚，在卸任後也以叛亂與受賄等罪嫌遭到起訴，初判為無期徒刑，上訴後刑期減為十七年。第十四任總統金泳三以及第十五任總統金大中二人卸任後，家人也涉及收賄事件。第十六任總統盧武鉉卸任後，也遭到檢方以涉嫌收賄起訴，最後盧武鉉選擇跳崖自殺身亡，「以死明志」。

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猶記得去年聖誕節前夕，當時的總統文在寅特赦朴槿惠時表示：「我們應擺脫傷痛、舊怨和成見，朝新時代闊步邁進。面對眼前重重困難，全民迫切需要團結一心和相互包容的精神」，充分展現國家元首的氣度與高度。同樣，保外就醫中的朴槿惠前總統也說，她要向面臨重重困難仍決定特赦她的文在寅和政府致深深的謝意，並將專心接受治療，早日向國民公開致謝。雙方相互友善的致意，應有助於國家團結與社會和諧。

韓國與台灣在民主化過程，有高度的相似性，例如：皆曾出現強人統治，光州事件更有如美麗島事件，韓國總統的競選也非常激烈。然而，韓國總統總能排除萬難，不計個人恩怨與政治利益得失，特赦遭逢牢獄之災的前總統，其中的道理值得探索與理解。

曾帶領台灣奮力向前的陳水扁前總統，至今仍處於保外就醫的境遇。他能否獲得如韓國前總統的待遇，應仍是不少人心中的期盼。

（作者為彰化師範大學前校長）

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