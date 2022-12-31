自由廣場》兩個貪婪政客

◎ 黃文吉

日前應小學母校之邀，懷著感恩的心向家鄉子弟分享人生經驗，我特別勸勉小朋友不要貪心、要懂得感恩。

回想自己小時候，每逢春節初一到初五，賭博公然在廟口、店仔頭進行，警方也放任不管，可說是「賭博假期」。過了假期，賭博就轉入地下，許多鄉親父老都因為好賭而傾家蕩產。賭源自人性的貪念，只要貪念不除，賭就永遠不會消失，我常引以為戒，也要分享給小朋友知道。

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政治人物本應該為民表率，但為了獲得更高的權位，常表現出「貪得無厭」的醜陋面目。韓國瑜是最典型的例子，他在政壇上原本是過氣的人，卻靠著油腔滑調鼓動風潮，形成了「韓流」旋風，拿下了高雄市長。市長位置都還沒坐熱，馬上又參選總統，結果慘敗。他原以為選輸還有市長可當，沒想到高雄市民不忍了，最後落得被罷免的下場，可說是豪賭政客的現世報。

像這樣血淋淋的例子才發生不久，政治人物理應當作借鏡，但權力薰心，馬上有人打破韓國瑜的紀錄。王鴻薇一當選台北市議員，根本還沒就職，立刻投入立法委員補選的行列，前幾天還有臉參加市議員宣誓就職典禮？貪婪可以讓一個人無恥到這樣的地步，實在可怕！

為什麼王鴻薇敢冒著「最快落跑」的罵名來搶立委的職位，她仗恃這次九合一地方選舉藍營大勝，加上這選區版圖藍大於綠，退一萬步講即使落選，她還可以當市議員，這種穩賺不賠的賭局，讓她完全無視於感恩是做人的基本道理。

王鴻薇參選的市議員與立法委員雖然都屬於第三選區，但市議員包含的是松山區與信義區，立法委員包含的卻是中山區與北松山區，兩者有很大的出入，王鴻薇剛謝完票馬上拋棄她的大半選民，這種「過河拆橋」的人懂得感恩嗎？她信誓旦旦要為選民服務而當選市議員，而且也參加宣誓就職，她的政見和誓言根本就是謊言，這種人對投票給她的選民懷有半點感恩之心嗎？

身為教育人員，看到韓國瑜的下場，頗為欣慰。但還有人不信邪，為了權位像飛蛾撲火一樣。希望這選區的選民，拿出道德勇氣，好好教訓王鴻薇，不要讓她得逞，這樣才能教育我們的下一代。

（作者為國立彰化師範大學退休教授，台北市民）

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