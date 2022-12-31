自由廣場》從壺鈴談國軍基本體能多元訓項

◎ 呂文明

日前十二月份第三週國防部例行記者會，由陸軍步兵訓練指揮部運動科學推廣中心主任蕭嘉銘上校揭櫫「國軍基本體能多元訓項說明」，除原有的三項基本體能鑑測外，增加多元項目，推測是讓官兵在揮汗之餘能有置身健身房的夢幻。當然啦，老舊僵化項目枯燥，新動作則兼顧運動科學，經過專家團隊的縝密評估，推出後想必會受年輕人青睞，連健身房最夯的「壺鈴」都入列，讓筆者遺憾上校屆退七年沒搭上這班車。

「軍以戰為主，戰以勝為先」《孫子兵法》〈軍形篇〉提及「勝兵先勝，而後求戰；敗兵先戰，而後求勝」。指的就是打勝仗的部隊，在戰前就必須具備各項戰勝的條件，官兵「搞健康、戰力強」就是各級幹部執行任務的先決條件；基本體能的良窳，是奠基其他訓練的基石，例如馳援作戰、耗體力的機械或武器操作、艱苦機艙維修等。

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《曾胡治兵語錄》第一章〈將材〉帶兵之人，第一要才堪治民…第四要耐受辛苦。筆者著眼「耐受辛苦」，新鑑測乃參據美軍及國內體育署、警政署等單位體能訓測項目與標準，除維持俯地挺身、仰臥起坐、三千公尺跑步等項目，另增加平板撐體、漸進式折返跑、壺鈴平舉及仰臥捲腹、坐姿體前彎、抓背等六個項目，計四類十三項，洋洋灑灑華麗登場。筆者曾戎裝三十年，野人獻曝：

一、軍中箴言「跟我來」，就是帶兵奮勇赴戰場的精神；應擬定「幹部」鑑測標準（雖有年齡區隔，但替代方案過多），且從嚴從難，別搞替代方案呼嚨合格，以免部屬「心鄙視口不言」。

二、增加運動前、後的暖身、拉筋概念或課程，讓正確的保養防護常識，深植官兵日常。

三、強化腿部訓練，拈用「深蹲」及「負重」訓練。國軍赴戰場或演訓豈可能穿「運動服」殺敵？真實演訓與操練均穿著偌重的軍裝，例如消防員執行任務，有誰穿運動服嗎？當然穿重達二十餘公斤的消防服及揹負器材啊！此點淺顯易懂，不再贅述。

（作者為前憲兵特勤隊輔導長、憲兵備役上校，台北市民）

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