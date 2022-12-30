自由廣場》北市人口大減 蔣市長首要面對問題

◎ 王賢文

北市新市長蔣萬安廿五日上任，他首要面對問題之一，就是首都人口大幅減少。

今年七月，台北市人口已下滑至二四六萬人，不足二五０萬，導致副市長名額由三位降為兩位；在林奕華二月上任前，只能靠李四川一人輔助蔣萬安。

請繼續往下閱讀...

筆者卅六年前搬來台北時，北市人口二七二萬人，居全國之首。沒想到這麼多年後，大樓是蓋了不少，人口卻少了；尤其柯P執政快七年期間，每年遷出一萬多人，這兩年更一年少了六萬人。

人口減少固然與房價高有關，但現在相鄰的新北、桃園房價也不低，人口卻都增加，北市人口減少，實與柯P苛政及消極治理有關。他的苛刻當然是與取消敬老金有關，北市成為全國唯一沒有敬老金的縣市，部分老人只好遷籍到外縣市子女家中。老實說，沒有敬老金讓台北市長者很抬不起頭來。又為取消敬老金，推出「石頭湯」等老人福利政策，但效果都不彰，議員忍了多年，實在看不下去，因此通過要恢復，柯P去年竟然強力提覆議、上訴。

另外，各縣市無不積極提高生育獎助金，唯有北市從四點六億元，自刪八千萬，市府好像不希望年輕人多生小孩的。回想柯P上任之初，即大砍教師交通補助費、取消各機關、學校訂閱報刊等作為，早為文教界人士所批評。這些苛刻作為，柯老是以減債理由搪塞，但其實他上任之初逼迫大巨蛋停工、北藝中心工程也延宕，都是錯誤政策，所損失和賠償金錢，可以發數十年敬老金和交通補助費。

他近一、兩年為角逐總統大位，只忙著籌組民眾黨、忙著博全國名聲，對市政消極應付，卻讓北市每年招商低落，北捷從賺錢變虧本連連，各大商圈蕭條，大家在台北看不到遠景，許多企業只好出走北市，台北市人口又如何不減？

敬老金只是冰山之一角，蔣市長要記取柯P敗政教訓，市民才不會一直外逃。

（作者是文字工作者、台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法