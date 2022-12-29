自由廣場》抖音禁令不在立法 而在如何執行

◎ 趙萃文

中國近年運用「抖音」對其他國家進行認知作戰，鑑於中方App均採實名制，有為政府蒐集用戶個資的高度風險，我政府基於「資安即國安」將抖音列為危害國家資通安全產品，禁止公部門使用，以避免中共滲透和維護國人資訊安全。然而抖音禁令是否擴至民間？毋寧更受矚目，目前研議方向並非透過修法，而是先由各主管機關檢視既有規範。其中如「兒少法」第四十六條針對有害兒少身心健康之內容，大抵採限制特定違法內容加以權衡，期能平行兼顧，獲致穩定進步的社會秩序。

此外，根據「兩岸人民關係條例」規定，大陸地區之網路平台不能在台灣設立分公司、不能從事業務活動，如有服務即應查處。先前陸委會發現抖音擬似未經許可，在台設立「字節跳動」公司從事業務活動，即將業者涉犯刑責部分移由司法偵辦。

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為避免「刑法」管制無止盡擴張，在內亂罪修正為限於使用暴力要件後，所架構的標準即不得任意以刑罰手段壓制言論自由，不得懲罰發表「批評政府的政治言論」，以免管制重心從損害避免轉向言論控制；然而，禁用抖音App目的在建立安全有序的兩岸交流環境，尚不致言論自由遭限制，仍可透過其他網路平台獲致公共事務訊息。因為開放的言論環境乃民主最珍貴資產，多元意見表述是民主健全運作的關鍵基礎，政府部門已就此多所注意。

「國安法」第四條明定，國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間；「電信法」第廿二條但書也規定，電信事業對於電信之內容顯有危害國家安全或妨害治安者，得拒絕或停止其傳遞。依此網路安全管理，乃至對假訊息散布，主管機關可主動通知電信業者為必要處置，電信業者亦可依主管機關告知或公告逕為處置；因此現階段關鍵不在怎麼立法，而在如何執行。

對於真正危害國家安全或妨害治安的電信內容，主管機關應思考如何以電信事業違反作為義務而臨之以行政處罰，重啟執法動能，以護維國家安全；唯即便存有國家介入干預之公益理由，在手段選擇上宜有較不傷害言論自由的選項存在，此所以目前研擬方向不是透過修法進行，而係先由各主管機關檢視現行規範，做法正確。

（作者是大學助理教授）

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