自由廣場》無比困難決定後 還要翻轉當兵的刻板印象

◎ 鄭松輝

隨著中共軍力與經濟實力擴張，兩岸情勢愈加險峻。面對兵役恢復重大決定，蔡英文總統坦言，這是無比困難的決定，身為三軍統帥，為衡量國家安全，這是她無可迴避的責任。

的確，一個國家的國防與安全是不能夠期盼他國的奧援，更不能期盼敵人的仁慈，正視當前國家防衛需要，歷年兵役改革後的部隊現況，看起來的確難以單獨支撐防衛所需的各項需求。常備部隊、後備部隊、民防系統乃至於社會資源網等，都必須有效串連，才能夠真正達到嚇阻敵人的目的，如果我們具備防衛自己的決心，以穩固安全的國防為基礎，社會、經濟、心理等才能夠持續發展，這是全民必須建立的共識且共行。

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除了恢復義務役役期外，總統也強調會讓義務役這一年更有意義，讓國家更安全。看似困難的是下決心、做決定，但或許真正的困難應當還是如何翻轉國人對國軍、對從軍的刻板印象，這深遠強大的心理支持，才是兵源源不絕的核心，要做的不單單是恢復兵役而已，國軍的徹底改變更應該全面開始、即刻開始，在提升義務役待遇的同時，如何讓志願役薪資結構具有競爭力、合理性，讓兩者相輔相成而非相互比較，勤務與訓練間如何拿捏？部隊訓練、管理如何調整？若把改革想的簡單，恢復兵役可能是另一個問題的開始，問題背後的問題，我們必須思考。

我們堅信民主、堅信和平，守護國家安全，不僅是國軍的任務，相信也是台灣二千三百萬人的共同目標，我們必須建立足夠的心理與軍事力量，讓國人相信部隊，讓軍人值得驕傲。

服兵役是從事訓練，不是出公差，或許這樣說有點極端，但這就是對部隊的刻板印象，如何翻轉？當我們翻轉了，就不是困難的決定，而是正確的決定。

（作者是備役中校）

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