自由廣場》小英兵役政策 讚讚讚

◎ 紀安秀

爭議許久的兵役恢復政策，廿七日經總統蔡英文拍版定案，除役期恢復為一年，符合大多數民意外，並將二兵月薪從六千五百元大幅調高為二萬六千三百○七元，遠遠超過外界預期，且要推動銜接勞退制度及彈性修業制度。兼顧維護國家安全、役男及家屬權益的政策，應該會獲得社會大眾的肯定。

除了國安局及國防部應盡速全面檢討，改善並強化軍事訓練項目及內容，增加新式武器操作及新作戰型態的演訓外，筆者再提供以下幾點建議，希望兵役新制更加完善。

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一、勞動部已發布自明年一月一日起，勞工每月基本工資調整為二萬六千四百元，服兵役是全天候的服務性質，新制雖大幅調整月薪為二萬六千三百○七元，但仍低於勞工基本工資，因此有必要再適度調高，同樣的，志願役的待遇也應合理調高。

二、除了推動銜接勞退及彈性修業制度外，應擬定獎勵方案，鼓勵各大民間企業及社會機構，於役男退伍前積極媒合適當的相關職務，讓役男退伍後即有工作，不會產生空窗期，或退伍即失業的窘境。

三、除了役男外，應讓役男之父母享有特殊待遇，例如搭乘公共運輸工具或看診給予半價的優惠，於役期過半及屆滿時，發放感謝禮金，也值得參考。

（作者是家管、台北市民）

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