自由廣場》照顧窮人 得選票

◎ 曾傑克

筆者曾在去年八月發表「台灣消費券vs.美國食物券」一文，對照台灣的消費券是一次性的，美國政府所發的食物券金融（EBT）卡則是永久性的，每人每月二二五美元的食物券金融卡，目的在照顧低收入的美國人，讓他們不致挨餓。

這次台灣九合一大選，民進黨大敗，國民黨大勝，個人認為其中最大的因素，是中共長期花大筆資金，滲透到村里里長、宮廟團體、黑道樁腳們，他們自己留下大部分，小部分則分到可影響的小老百姓們。而執政的民進黨應該用更大筆的金錢，來照顧全台灣這些弱勢以及窮困的小老百姓們。

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其實，即使大量印製新台幣或者舉債，一年不會超過五百億，也不會造成通貨膨脹，因為小額的食物消費，不會造成通貨膨脹。況且如謝金河所說，台灣今年前十一個月，財政部稅收已經超徵逾四千億元。

個人建議，政府可以學習美國食物券金融卡的方法，到區公所證明自己是低收入的，政府立即發給食物金融卡（類似悠遊卡）給當事人，一天可使用五十或一百塊新台幣為限，超過者自付現金，當天不用則失效，同時必須由本人親自使用（或者直系親屬代購），且只能用在傳統市場或超市的食品項目（美國EBT卡只適用未經煮熟的食物），一般路邊攤或早餐店、餐廳、自助餐店也都適用，小販或者餐廳則可租用政府發的食物金融卡接收器，直接將收到的錢轉到自己的銀行帳戶。

個人估算，台灣大約有八分之一人是低收入的（大約三百萬人），如果能夠贏得這些低收入小老百姓的心，就能贏得他們的選票，後年的總統立委選舉，民進黨一定可以得勝。

（留美退休航太工程師）

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