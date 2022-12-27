自由廣場》（北社評論）嚴肅面對「媒體散播假訊息」對選舉的影響

◎ 周煥榮

選舉是實現民主最重要的方法，但如果選舉受到金錢與黑道介入非法的操弄，民主的真諦也就蕩然無存。隨著網路發展與普及，運用媒體散播假訊息以影響選舉，假借言論自由而傷害民主成為最大隱憂，當今各國也都發生同樣的問題，但台灣特別嚴重，因為我們面對的是，隨時想併吞台灣的中國。

美國十六個州政府基於資安疑慮，禁止政府機關或民眾使用TikTok，台灣政府也宣布禁止公部門使用「抖音」，「抖音」對台灣的危害不僅是資安，更嚴重的是作為中國認知戰的工具，選舉時可作為打擊特定對象，因此有識者認為不應只限制政府部門使用，更應擴及民間。美國是崇尚民主自由的國家，都可以限制民間使用，台灣直接面對中國的武力威脅，更應謹慎因應。

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經過多次的選舉，操弄假訊息的手法也越來越細膩，經過大數據的分析，不同的媒體針對觀眾屬性或使用者的偏好，設定議題內容與操作方式，如T新聞台的談話性政論節目，傳播大量沒有經過查證的事件或扭曲謾罵執政黨的政策，以迎合特定觀眾的喜愛，相信各民主國家都無法容忍這樣的媒體存在，但具有公權力的NCC可以繼續容忍嗎？

社群媒體是假訊息操弄選舉最強的工具，中國藉由內容農場發佈操作議題與內容，主要手法有：扭曲台灣發生的新聞、移花接木製造假新聞、更改新聞標題再加油添醋後，轉發到網路社群平台FB與Line。當然假新聞不全是來自中國，如「密訊」等仿新聞網站，也會製造不實訊息，流入社群平台；由於三分假七分真的訊息，一般人不容易察覺，假訊息就在Line及臉書群組間的大量轉傳，讓選舉的價值就斷送在眾人手指下。

各界尚未就立法管制假新聞達成共識，政府對各類假新聞的立法仍然停留在草案階段，而中國網路信息農場引導國內特定媒體傳播假新聞，過去已有非常多的案例，證明其嚴重影響選舉與國安，期待政府相關部門提出各種遏止的方法，早日完成立法，展現公權力，以遏止假訊息的傳播，民間團體也應同心協力，聘請專業人士培養民眾識別假新聞的能力，政府與民間通力合作遏止假訊息傳播，讓台灣的自由民主恢復常態。

（作者是台灣北社社員）

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