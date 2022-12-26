自由廣場》物價漲幅未達3％？

◎ 徐嘉欣

到菜市場去買菜，原本四十五元一斤的地瓜葉，隔兩天竟漲到六十五元，問老闆怎麼短短兩天就漲這麼厲害？老闆無奈的說「頂頭」要漲，她也莫法度。雞蛋也是，原本六十元一斤的有機雞蛋，漲成六十五元，原因是飼料在漲。再看看全家便利商店宣布自十二月廿八日起茶葉蛋由原本十元漲到十三元，漲幅三成。而筆者常買的豬肉，也從年初的一百三十元一斤，漲成現在一百五十元。最近看到從高雄起家、全台設點的一家自助餐廳，也宣布自明年二月一日起要漲價，這間餐廳可是在今年初才調漲過呢。真的是萬物齊漲，且漲幅不小欸。

然而，看看財政部怎麼說的。財政部日前公布二○二三年度綜所稅扣除額、免稅額等相關調整結果，由於二○二二年物價漲幅沒有達三％法定調整門檻，多數民眾適用的免稅、扣除額確定不動。

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這說法令人很傻眼！老百姓日常民生物價都漲翻天了，不知這未達三％的數據從那裡來的？減稅有這麼困難嗎？何況物價已經漲得讓人「凍未條」了，這是民眾絕對「有感」的事實。財政部如此誇誇其談，莫非與我們處在平行時空？

建議官員們到民間走一趟，實際查訪，順便聽聽人民對物價上漲的看法，絕對不是只有漲三％而已。

（作者曾任高中教師，高雄市民）

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