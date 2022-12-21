自由廣場》蔡麗清和高虹安

◎ 蕭嘉弘

官司纏身的新竹市長當選人高虹安，找來高檢署檢察官蔡麗清擔任唯一副市長，這樣的人事佈局真是此地無銀三百兩。一來市長通副市長室，將來高在上班時間大可向蔡諮詢法律意見，蔡面對要求，想必也不好回絕，免去律師在上班時間想和高虹安會面，討論案情的麻煩，避開媒體獵追，搶應變先機。

高宣示上任後，要查前市府的弊案，包括外界矚目的新竹棒球場，有弊案就該查，追究相關責任，但就怕只是選舉語言，像高的師父柯Ｐ一樣，「辦弊案」雷聲大雨點小，「女版柯文哲」裝裝樣子，找蔡來當樣板炒高聲量，對蔡像衛生紙用完就丟。

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而負責受理偵辦的新竹地檢署檢察官，難道不會感受前高檢署檢察官的上司壓力，特別關愛查出結果的眼神？要面對的，究竟是代表新竹市政府的蔡副市長還是蔡檢，角色混淆，不利後續的司法追訴，影響社會觀感和司法形象。

可以預期的是，高的官司最快也要一年才會有結果，二審有罪，將會被解職。而司法官進入市長被告、爭議不斷的市府內閣，擔任背後的訴訟智囊，相當不智和不妥！

可以預期的，未來高一心只想擺脫個人官司，新竹市府未來更可能同時淪為柯Ｐ競選總統的總部；高想要來個一箭雙雕，凡事政治化，個人利益擺第一位為考量，擁有司法官訓練和風骨的蔡，該珍惜自己和司法官的羽毛，謹守分際，勿被政客利用，高的「司馬昭之心」更該適可而止。

（作者是大學兼任講師）

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