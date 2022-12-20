自由廣場》誰理你們！

◎ 王國論

誰理你們！這是二○○五年五月間，第五十六屆世界衛生組織大會在日內瓦召開時，中國官員離開會場之際，面對記者追問：「沒有聽到台灣二千三百萬人民的需要嗎？」當時中國潑婦大媽官員沙祖康的經典嘴臉斥言，台灣人一輩子無法釋懷。

但眼下，中共一夕之間，不封控了。說解封就解封，未知昨夕今宵的天差地別，過去的封控是為啥！這種脫序，讓社會醫療系統一夕崩解，凸顯先前的封控，完全另有目的。

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習皇帝位到手，哪管啥配套措施，這話「誰理你們」，現在反贈中國人民再恰當不過。這裡的「你們」，是兩蔣時代口中「水深火熱的大陸同胞」；而這事，如再印證前幾年，中國的旱澇災情，中共中央那種不顧人民死活，冷血的態度，更可彰顯什麼是暴政！連對待自家的農民工都如此了，台灣這化外之民，誰會管你死活？

先前動不動就甜言蜜語：兩千三百萬台灣同胞是我們的手足兄弟、兩岸一家親，口蜜腹劍聽來噁心至極。

而當下，趁著民進黨大選「著雞瘟」屍橫遍野，一個個陣亡，老Ｋ黨忙「撿屍」之際，馬上口無遮攔，亦不顧老共正全面斷我進口清單，一下子中國疫情不嚴重，促重啟小三通，一下子卻又要台灣援助「大陸同胞」；既然不嚴重，何須你這同路人代唱哭調仔？不知大國老娘還擠給「你們」幾滴奶水？

在台灣底層社會，曾發生一種犯罪行為，就是有不肖之徒，佯善裝好心收養殘障孩兒，一收養就是十來個，然後再將這些被害人，送往戲院門口，或市場處行乞，賺取黑心銀兩。

習皇之於中國百姓，像否？而老Ｋ黨人就是幫凶。

（作者是律師）

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