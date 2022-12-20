自由廣場》對中國防疫亂象 網友不必幸災樂禍

◎ 張約翰

中國在「政治正確」指導下的堅持清零防疫方針，終於在十二月七日公布「新十條」防疫措施，防棄清零。由於政策轉彎極快，幾乎沒有人能預先做好心理與物資準備，於是塞爆醫院、搶購相關藥物等現象立刻上演。

一個這麼靠近我們、這麼龐大的國家，由一個這麼有敵意的集權政府執政，此時陷入混亂，首先遭殃的還是人民。然而這些受難的人民中，也有一群在網路上叫囂武統台灣、擁護習近平大夢的人在，基於人性，難免也有人覺得活該。那麼我們該如何看待？

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筆者的專長不在政治，尤其是國際關係，因此沒有什麼值得參考的見解，不過按常理思考，當集權國家陷入混亂，基於轉移目標、重新取得執政正當性等理性，甚至非理性的理由，與週邊國家的衝突風險不會下降，只會升高。因此期待這場混亂能讓我們成為得利者，並不實際。

回想三年來台灣的防疫措施以社會現象，先是疫情初起時口罩不足、搶購物資，再是初期疫苗取得困難時的特權疫苗爭議，再到快篩取得不易，每一個階段，都在資訊透明化、快速調整物資分配優先順序與大家的克制之下，將損失降到最低，以致台灣可以在疫苗接種率、醫療院所應變能力、人民的物資與心理準備充足之後，漸漸回歸疫情前的生活。

但在台灣疫情初起防疫物資短暫不足時，那些排隊買口罩、酒精棉片缺貨、疫苗預約網站登不進去的惶恐，記憶猶新。因此，對於中國此刻因政府防疫政策大轉彎，雖然程度有別，但我們應該可以上理解中國人民此刻的心慌。

以中國政府動不動喜歡用的「舉國之力」、大白封控無孔不入的能力、核酸檢測的財力，用來生產緩解輕症不適的藥物挨家挨戶分配，不是不可能，因此我們不必為目前搶不到藥的中國人民擔心。但從風險層面來看，鄰國的混亂並不利於我們；從人性層面看，對別人的苦難要感到高興並不容易。此時幸災樂禍，既沒有什麼好處，在別人受難時幸災樂禍，更只助長小粉紅之勢。

最後筆者建議，如今是個由社群上的貼文來評斷一個人的時代。如果你不是能藉由網路聲量獲取利益的政治人物或網紅，逞口舌之快，不但有害無益，而且徒然消耗自己的陰德，還是省省吧。

（作者是世新大學傳播博士）

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